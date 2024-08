Apple zal naar verwachting tegen 2025 tot 600.000 banen in India creëren

Apple Inc. ligt op koers om tegen het einde van het fiscale jaar 2025 maar liefst 600.000 banen in India te creëren dankzij de groeiende activiteiten van het bedrijf.

Apple Inc. is volgens een recent rapport op koers om tegen het einde van het boekjaar 2025 tot wel 600.000 banen in India te creëren. Deze stijging in werkgelegenheid wordt toegeschreven aan de uitbreiding van de activiteiten van het bedrijf binnen het land en zijn sterke betrokkenheid bij lokale productie- en toeleveringsketens.

Bevindingen uit het rapport

Het rapport benadrukt dat de directe werkgelegenheid van Apple in India naar verwachting 200.000 zal bereiken tegen maart 2025, waarbij vrouwen naar verwachting ongeveer 70% van deze posities zullen innemen. Deze groei wordt aangedreven door de drie belangrijkste contractfabrikanten van het bedrijf: Foxconn, Wistron (nu opererend onder Tata Electronics) en Pegatron, die gezamenlijk 80.872 directe banen hebben gecreëerd. Bovendien hebben belangrijke leveranciers zoals Tata Group, Salcomp, Motherson, Foxlink, Sunwoda, ATL en Jabil ongeveer 84.000 directe banen gecreëerd.

Sinds de invoering van het smartphone Production-Linked Incentive (PLI) schema in 2020, hebben Apple en zijn partners een belangrijke rol gespeeld in het creëren van ongeveer 165.000 directe banen. Het schema, dat aanvankelijk gericht was op het creëren van 200.000 banen in vijf jaar, heeft dit doel in slechts vier jaar bereikt, wat de aanzienlijke bijdrage van Apple aan werkgelegenheid in India onderstreept.

Schattingen van de regering suggereren dat elke directe baan in de elektronicasector drie indirecte banen creëert. Als gevolg hiervan kan de uitbreiding van Apple in India leiden tot de creatie van tussen de 500.000 en 600.000 totale banen tegen het einde van het boekjaar. Deze uitbreiding weerspiegelt het succesvolle model dat Apple in China heeft opgezet, waarbij het bedrijf een robuuste toeleveringsketen en productie-netwerk in India heeft opgezet.

Belangrijke Ontwikkelingen

Een opmerkelijke ontwikkeling is de nieuwe faciliteit van Tata Group in Hosur, Tamil Nadu, die naar verwachting op termijn ongeveer 50.000 mensen zal tewerkstellen. Deze fabriek, die in oktober met de productie van iPhones zal beginnen, zal zijn capaciteit geleidelijk uitbreiden. Tamil Nadu is uitgegroeid tot een belangrijk centrum voor de activiteiten van Apple, waarbij bijna 90.000 van de 200.000 directe banen naar verwachting verband houden met iPhone- en componentfabrieken in de staat.

Appel in India

Apple begon in 2021 met de productie van iPhones in India, wat de eerste productie buiten China markeerde. De productie van het bedrijf in India is gestaag gegroeid, waarbij de iPhone-productie in het boekjaar 2024 ₹1.20 lakh crore bereikte, waarvan ₹85.000 crore uit export. Deze groei heeft de rol van India als een belangrijk onderdeel van de wereldwijde toeleveringsketen van Apple verstevigd, met een bijdrage van ongeveer 14% aan de totale productie van het bedrijf.

Om zijn groeiende personeel te huisvesten, investeren de leveranciers en onderaannemers van Apple in infrastructuur, inclusief woningcomplexen. Een nieuwe faciliteit in Sriperumbudur, Tamil Nadu, gebouwd voor ₹706,5 crore, zal naar verwachting ongeveer 18.720 werknemers huisvesten, voornamelijk vrouwen. Verdere huisvestingsprojecten worden gepland via publiek-private partnerschappen om het groeiende personeel van Apple in de regio te ondersteunen.