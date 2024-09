Ultraluxe woningen blijven populair in 2024, ondanks stijgende prijzen

Ondanks de stijgende vastgoedprijzen, blijft de verkoop van ultraluxe woningen, die meer dan Rs 40 crore kosten, gedijen in 2024, aldus ANAROCK in een recent rapport

Ondanks de stijgende vastgoedprijzen, blijft de verkoop van ultraluxe woningen, die meer dan Rs 40 crore kosten, gedijen in 2024, aldus ANAROCK in een recent rapport.

Volgens het rapport is de gemiddelde prijs van woningen boven de Rs 40 crore in de afgelopen 8 maanden met 2 procent gestegen – van Rs 1.00.208 per vierkante voet in 2023 naar Rs 1.02.458 per vierkante voet in augustus 2024.

Volgens de observatie zijn in de eerste acht maanden van het jaar in totaal 25 van dergelijke woningen verkocht in Mumbai, Hyderabad, Gurugram en Bengaluru, wat een gezamenlijke verkoopwaarde van ongeveer Rs 2.443 crore opleverde.

Daarentegen zagen steden zoals Pune, Chennai en

geen verkopen in deze exclusieve prijsklasse.

Anuj Puri, voorzitter van ANAROCK Group, merkte op: “Het hele jaar 2023 zag ongeveer 61 deals met een cumulatieve verkoopwaarde van ongeveer Rs 4.456 crore in Mumbai, Hyderabad en Gurugram. Met nog vier maanden te gaan in 2024 en het feestelijke kwartaal van oktober tot december gaande, zullen we waarschijnlijk meer van zulke grote woningdeals zien voordat het jaar om is.”

Van de 25 woningen die tot nu toe dit jaar zijn verkocht, waren 20 hoogbouwappartementen met een gezamenlijke waarde van Rs 1.694 crore, terwijl de overige vijf verkopen bestonden uit bungalowwoningen, die samen ongeveer Rs 748,5 crore waard waren.

Mumbai blijft de meest actieve markt voor ultraluxe woningen, met 21 van de 25 verkopen in 2024, ter waarde van Rs 2.200 crore – een indrukwekkende 84 procent van alle deals in dit segment. High-net-worth individuals (HNIs) en ultra-HNIs worden naar Mumbai getrokken, ondanks de status van Mumbai als de duurste residentiële markt van India, en kopen eigendommen voor persoonlijk gebruik, investering of beide.

“Een diepere duik in de gegevens toont aan dat woningen boven de Rs 100 crore een prijsstijging van 14 procent hebben gezien in de afgelopen acht maanden alleen al – van Rs 1.24.697 per vierkante voet aan het einde van 2023 tot Rs 1.41.904 per vierkante voet in 2024 tot nu toe. Deze dubbele prijsstijging in dit segment, zelfs voordat het jaar eindigt, getuigt van de onvermoeibare vraag naar trofeehuizen.

Hoewel Mumbai het merendeel van de ultraluxe woningverkopen vertegenwoordigde, zagen andere steden ook beperkte activiteit. Hyderabad registreerde twee verkopen in Jubilee Hills, gezamenlijk gewaardeerd op Rs 80 crore. Gurugram in de National Capital Region (NCR) zag één verkoop ter waarde van Rs 95 crore, en Bengaluru sloot een deal voor een ultraluxe woning ter waarde van Rs 67,5 crore.

Interessant is dat van de 25 ultraluxe deals in 2024, negen betrekking hadden op woningen die meer dan Rs 100 crore kosten, met een gezamenlijke verkoopwaarde van Rs 1.534 crore. Dit staat in contrast met de 10 grote deals in 2023, die een totale verkoopwaarde van Rs 1.720 crore hadden. De laatste vier maanden van 2024 kunnen een nieuw record vestigen in dit high-end segment.

Appartementen bleven de voorkeur van rijke kopers, goed voor 20 van de 25 deals. Zakenmensen maakten 80 procent van de totale kopers uit, terwijl senior professionals uit verschillende sectoren 12 procent vertegenwoordigden. Bollywood-beroemdheden en topjuridische en medische professionals maakten de resterende 8 procent uit.

Volgens de gegevens is de vraag naar ultraluxe woningen sinds de pandemie gestegen, waardoor ontwikkelaars de toevoer van dergelijke high-end eigendommen hebben verhoogd. In de afgelopen drie jaar – 2022, 2023 en 2024 – werden meer dan 99 ultraluxe residentiële deals ter waarde van ongeveer Rs 8.069 crore afgerond in topsteden. Alleen al in 2022 werden 13 ultraluxe woningen verkocht voor een gezamenlijke waarde van Rs 1.170 crore.

Het merendeel van deze verkopen (11) vond plaats in Mumbai, met de overige twee in Delhi-NCR. Negen van de 13 verkochte woningen dat jaar waren geprijsd tussen Rs 100 crore en Rs 150 crore, allemaal gelegen in Mumbai.

Met de voortgaande stijging van de prijzen van ultraluxe woningen en de sterke vraag, zal de markt voor high-end eigendommen naar verwachting robuust blijven tot het einde van 2024 en daarna, aldus het rapport.