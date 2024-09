Cleartrip kondigt de aanstaande Big Billion Days aan

Cleartrip, een bedrijf van Flipkart, kondigt zijn langverwachte jaar-end reisverkoop aan met The Big Billion Days (TBBD) van 26 september tot 4 oktober 2024. Dit jaar heeft Cleartrip als doel een nieuwe standaard te zetten voor de reisaspiraties van India tijdens het feestseizoen, met geweldige deals op vluchten, hotels, bussen en vakantiepakketten, zodat klanten kunnen ontsnappen aan hun dagelijkse routine en broodnodige uitjes kunnen maken.

Naarmate de prioriteiten van consumenten verschuiven naar het waarderen van ervaringen naast materiële aankopen, is reizen een essentieel onderdeel geworden van de feestelijke vieringen. TBBD sluit perfect aan bij deze groeiende trend en biedt waarde-gedreven reisdeals die de perfecte feestelijke ontsnapping mogelijk maken en tegelijkertijd betaalbaar zijn.

Bij deze gelegenheid verklaarde Anuj Rathi, Chief Business and Growth Officer van Cleartrip: “We zijn getuige van een diepgaande verschuiving in het Indiase consumentengedrag, en reizen staat centraal in deze transformatie. Bij Cleartrip nemen we het voortouw om reizen te democratiseren door een geïntegreerd ecosysteem te bouwen dat luchtvaartmaatschappijen, hotels en belangrijke reispartners verbindt, waardoor we een one-stop-bestemming voor alles zijn.”

Hij voegde eraan toe: “Met 120 miljoen vrijetijdsreizigers en 27 miljoen uitgaande reizigers is de vraag naar internationale reizen in India sterker dan ooit. In reactie hierop heeft Cleartrip een exclusieve selectie van langlopende bestemmingen samengesteld om gebruikers te helpen hun reiservaring naar luxe te tillen. Door strategische partnerschappen met luchtvaartmaatschappijen en hotelketens maken we deze samengestelde, hoogwaardige ervaringen niet alleen aspirational, maar ook toegankelijk en betaalbaar.”

Cleartrip heeft deze speciaal samengestelde aanbiedingen voor TBBD geïntroduceerd om klanten te helpen prijsstijgingen dichter bij de boekingsdatum te vermijden:

5-sterrenhotels vanaf 2499 Rs

Minimaal 40% korting op hotels (Flash Sale – elke dag om 19.00 uur (tot 21.00 uur))

Internationale bestemmingen vanaf 5999 Rs

Speciale tarieven van Air India, British Airways, Lufthansa, Etihad, enz. voor langlopende bestemmingen zoals Londen, Australië en München

Binnenlandse bestemmingen vanaf 999 Rs

Kind vliegt gratis – Gezinnen die met 1 kind onder de 12 jaar reizen, kunnen voor deze optie kiezen (Flash Sale – voor een beperkte tijd en afhankelijk van beschikbaarheid)

Internationale vakantiepakketten vanaf 9999 Rs per persoon voor bestemmingen zoals Bali, Dubai, Malediven en Thailand

Tot 30% korting op busboekingen

Flipkart- en Myntra-gebruikers kunnen extra kortingen tot 15% bovenop andere kortingen op hotels krijgen; annulering van vluchten voor 1 INR en extra kortingen tot 1500 Rs met Supercoins inwisselen.

Cleartrip blijft reizen opnieuw definiëren met klantgerichte innovaties. De nieuwste aanbiedingen van het bedrijf, Cleartrip For Work en Bus Pass, benadrukken zijn inzet om reizen te verbeteren met exclusieve voordelen en ongeëvenaarde gemak. Het bedrijf heeft onlangs een opmerkelijke groei van 150% in de buscategorie geregistreerd sinds de lancering in 2023.