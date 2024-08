Let op: Nieuwe WhatsApp-oplichting Richt Zich Op Groepschats – Hoe Je Jezelf Kunt Beschermen

Hoe de Oplichting Werkt

Volgens Action Fraud, het nationale cybercrimecentrum van het VK, zijn er dit jaar meer dan 630 gemelde gevallen waarbij oplichters groepschats infiltreren. De oplichter doet zich voor als een legitiem lid van de groep en neemt contact op via een WhatsApp-audio-oproep. Vervolgens beweert de oplichter een eenmalige toegangscode te sturen die nodig is om deel te nemen aan een komende groepsvideogesprek. In werkelijkheid wordt de toegangscode gebruikt om het WhatsApp-account van het slachtoffer op een nieuw apparaat te registreren, waardoor de oplichter controle krijgt over het account.

Zodra de oplichter toegang heeft, schakelt hij de tweestapsverificatie in, waardoor het slachtoffer buitengesloten wordt van zijn eigen account. Daarna stuurt de oplichter berichten naar andere groepsleden, vrienden en familie, waarin hij een dringende behoefte aan geld claimt vanwege een verzonnen noodsituatie.

Bescherm Jezelf

Het Nationale Fraud Intelligence Bureau adviseert gebruikers om waakzaam te blijven, vooral in grote groepschats. Hier zijn enkele tips om jezelf te beschermen:

Wees Voorzichtig Met Ongevraagde Berichten : Verifieer altijd de identiteit van iedereen die onverwachte of verdachte berichten in groepschats stuurt.

: Verifieer altijd de identiteit van iedereen die onverwachte of verdachte berichten in groepschats stuurt. Schakel Tweestapsverificatie In : Dit voegt een extra beveiligingslaag toe aan je account. Zorg ervoor dat je je zes-cijferige pincode niet met iemand deelt, inclusief vrienden of familie.

: Dit voegt een extra beveiligingslaag toe aan je account. Zorg ervoor dat je je zes-cijferige pincode niet met iemand deelt, inclusief vrienden of familie. Verifieer Identiteit: Als je een verdachte boodschap ontvangt, bevestig de identiteit van de afzender via een oproep of stembericht om te verzekeren dat ze zijn wie ze beweren te zijn.

Een woordvoerder van WhatsApp benadrukt dat hoewel persoonlijke berichten op het platform worden beschermd door end-to-end encryptie, gebruikers een cruciale rol spelen in het beveiligen van hun accounts. Ze raden aan om tweestapsverificatie in te schakelen en voorzichtig te zijn met het delen van gevoelige informatie.

Nu het aantal WhatsApp-gebruikers blijft groeien, met ongeveer 2,78 miljard in het midden van 2023 en naar verwachting 3,14 miljard tegen 2025, is het belangrijker dan ooit om geïnformeerd en waakzaam te blijven tegen dergelijke oplichtingen.