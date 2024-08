Tim Walz verklaart “Eer van mijn leven” bij acceptatie van de VP-nominatie

De gouverneur van Minnesota, Tim Walz, die ook de running mate is van vice-president Kamala Harris voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen die in november zijn gepland, heeft de Democratische nominatie voor vice-president van de Verenigde Staten aanvaard, en noemde het de “eer van mijn leven.”

Bij het aanvaarden van de nominatie op de Democratische Nationale Conventie in Chicago op woensdag 21 augustus, verklaarde Walz: “Het is de eer van mijn leven om uw nominatie voor vice-president van de Verenigde Staten te aanvaarden.”

Hij sprak zijn dank uit aan president Joe Biden voor “vier jaar van sterke, historische leiderschap” en bedankte Kamala Harris voor de uitnodiging om zich bij het ticket aan te sluiten. Gwen Walz, de First Lady van Minnesota, stelde hem voor met een film die zijn leven van zijn geboorte in Nebraska tot zijn dienst bij de Nationale Garde documenteerde. Toen Walz het podium betrad, waren Gwen Walz en hun kinderen, die aanwezig waren op de conventie, zichtbaar ontroerd.

In zijn toespraak maakte Walz een directe opmerking naar zijn Republikeinse rivaal JD Vance, een Yale-alumnus, door te zeggen: “Ik had 24 klasgenoten op mijn middelbare school en niemand van hen ging naar Yale”, rapporteerde CNN.

Walz reflecteerde op zijn gevoel van verantwoordelijkheid, en zei: “Voor mij was het dienen bij de Nationale Garde. Ik trad in dienst twee dagen na mijn 17e verjaardag en droeg met trots 24 jaar lang het uniform van ons land.” Hij deelde ook mee dat zijn vader, een veteraan van de Koreaanse Oorlog, een “berg aan medische schulden” achterliet toen hij stierf aan longkanker. “Dankzij de uitkeringen van de Sociale Zekerheid voor nabestaanden en de GI Bill konden mijn vader en ik naar de universiteit en miljoenen andere Amerikanen ook”, zei Walz.

In zijn conventietoespraak schetste Walz wat Amerikanen konden verwachten van een Harris-presidentschap, stellende: “Als je een middenklasse gezin bent of een gezin dat probeert de middenklasse te bereiken, zal Kamala Harris je belastingen verlagen.”

Tim Walz, een voormalig middelbare schoolvoetbalcoach en gouverneur van Minnesota, eindigde zijn toespraak met voetbalmetafoor. “Team, het is het vierde kwart, we staan achter met een field goal, maar we zijn in de aanval en we hebben de bal… We rijden over het veld. En, man, hebben we het juiste team. Kamala Harris is taai, Kamala Harris is ervaren en Kamala Harris is klaar. Onze taak is om de loopgraven in te gaan en te doen wat nodig is voor de blokken en tackels. Inch voor inch, yard voor yard, elk telefoontje, elke deurklop, elke donatie van 5 dollar.”

Harris is de eerste gekleurde vrouw en de eerste Amerikaanse van Aziatische afkomst die een ticket van een grote partij leidt. Volgens het Democratische Nationale Comité (DNC) kreeg Harris 99% van de stemmen.

Walz, 60 jaar, kwam naar voren uit een lijst van waarschijnlijke kandidaten met een betere bekendheid en politiek gunstige staten. Harris werd genomineerd als Democratische kandidaat nadat president Joe Biden zich uit de presidentsrace had teruggetrokken vanwege zorgen over zijn leeftijd, vooral na een slechte prestatie in een debat met Donald Trump in juni.

Daarentegen heeft Trump, die terugkeert naar het Witte Huis na een controversieel vertrek in 2020, JD Vance als zijn running mate benoemd. Vance is een durfkapitalist en geprezen auteur van de bestseller Hillbilly Elegy.