Waarom heeft Duitsland 28 Afghanen voor het eerst gedeporteerd sinds de Taliban-overname?

Duitsland heeft op vrijdag Afghanen naar hun thuisland gedeporteerd voor het eerst sinds augustus 2021, toen de Taliban de macht heroverde.

Regeringswoordvoerder Steffen Hebestreit zei dat de 28 Afghanen veroordeelde criminelen waren, maar gaf geen verdere verduidelijking over hun misdaden. Binnenlands Minister Nancy Faeser noemde de stap een veiligheidsprobleem voor Duitsland.

Aangezien Duitsland geen diplomatieke betrekkingen met de Taliban heeft, heeft de regering alternatieve kanalen moeten gebruiken. Het is onwaarschijnlijk dat deze deportatie zal leiden tot een bredere verbetering in de betrekkingen tussen Duitsland en de Taliban, vooral na de recente invoering van wetten in Afghanistan die gericht zijn op het voorkomen van ondeugden en het bevorderen van deugd. Deze wetten verplichten vrouwen om hun gezicht, lichaam en stem te verbergen wanneer ze buiten het huis zijn.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock heeft deze moraalwetten bekritiseerd in berichten op X.

Deportaties al maanden gepland Hebestreit gaf aan dat de deportaties al maanden gepland waren, maar ze vonden plaats een week na een fatale mesaanval in Solingen, waarbij de verdachte, een Syrische burger die asiel in Duitsland had gezocht, betrokken was. De verdachte, die vorig jaar naar Bulgarije gedeporteerd zou worden, was naar verluidt verdwenen en had deportatie vermeden. Hij werd zondag op verdenking van moord en lidmaatschap van een terroristische organisatie vastgehouden, in afwachting van verder onderzoek en een mogelijke aanklacht.

De Islamitische Staat claimde de verantwoordelijkheid voor de aanval, hoewel er geen bewijs werd geleverd. De extremistische groep verklaarde op haar nieuwssite dat de aanvaller christenen heeft aangevallen en de aanvallen heeft uitgevoerd “om wraak te nemen voor moslims in Palestina en overal.” Deze bewering is niet onafhankelijk geverifieerd.

Immigratie is ook een onderwerp van debat voorafgaand aan de regionale verkiezingen van zondag in de Duitse regio’s Saksen en Thüringen, waar anti-immigratiepartijen zoals de populistische Alternative für Deutschland naar verwachting goed zullen presteren. In juni beloofde kanselier Olaf Scholz dat Duitsland de deportatie van criminelen uit Afghanistan en Syrië zou hervatten na een mesaanval door een Afghaanse immigrant die resulteerde in de dood van een politieagent en verwondingen bij vier anderen.

Op donderdag kondigde Faeser een plan aan om de messenwetten te versterken. Samen met andere functionarissen in de regeringscoalitie beloofde zij ook om deportaties eenvoudiger te maken tijdens een persconferentie.

Qatar faciliteerde communicatie tussen Berlijn en de Taliban Een gecharterde vlucht van Qatar Airways richting Kabul vertrok vanaf Leipzig luchthaven kort voor 5:00 GMT met 28 Afghanen aan boord. Volgens de rapporten was de deportatie het resultaat van twee maanden “geheime onderhandelingen”, waarbij Qatar de communicatie tussen Berlijn en de Taliban-autoriteiten vergemakkelijkte. Hebestreit gaf aan dat Duitsland hulp had gezocht bij belangrijke regionale partners om de deportaties mogelijk te maken, hoewel verdere details niet werden verstrekt.

Duitsland had deportaties naar Afghanistan volledig stopgezet en zijn ambassade in Kabul gesloten na de machtsovername door de Taliban in 2021. De deportatie van vrijdag komt te midden van toenemende druk op de Duitse regering om illegale migratie aan te pakken en strengere maatregelen te nemen tegen gevaarlijke en veroordeelde asielzoekers, in het licht van een reeks hoogprofielcriminaliteit door migrantenverdachten.

Een mesaanval die het debat over migratie heeft aangewakkerd Duitsland worstelt nog steeds met de nasleep van een mesaanval op een straatfestival in Solingen vorige week, die resulteerde in drie doden. De aanval werd naar verluidt uitgevoerd door een 26-jarige Syrische man met banden met de Islamitische Staat. Deze verdachte was weken geleden gepland voor deportatie naar Bulgarije, maar het proces mislukte omdat de autoriteiten hem niet konden vinden.

De brute moord op een politieagent door een 25-jarige Afghaanse verdachte heeft de druk op de Duitse kanselier Olaf Scholz vergroot om een strengere benadering van migratie te volgen, net voor een Europese verkiezing waar de extreemrechtse partijen naar verwachting aanzienlijke winst zullen behalen.

In een toespraak tot parlementariërs op donderdag beloofde Scholz criminelen uit Afghanistan en Syrië te deporteren, ondanks de repressieve aard van de regeringen in deze landen.

Een striktere benadering van migratie Scholz uitte zijn verontwaardiging over individuen die, nadat ze bescherming in Duitsland hebben gevonden, ernstige misdaden plegen. Hij verklaarde dat zulke criminelen gedeporteerd moeten worden, ongeacht hun herkomst uit Syrië of Afghanistan.

Dit is niet de eerste keer dat de Duitse kanselier belooft een strenger standpunt over migratie in te nemen. Eerder dit jaar heeft de regerende coalitie—bestaande uit Scholz’s Sociaal-Democratische Partij (SPD), de Groenen en de Vrije Democratische Partij (FDP)—een wet aangenomen die is ontworpen om de deportatie van migranten met afgewezen asielverzoeken te vergemakkelijken.

Desondanks blijft het uitvoeren van deze deportaties een uitdaging in de praktijk. Duitsland stopte deportaties naar Afghanistan in 2021 na de terugkeer van de Taliban aan de macht. Syrië, onder Bashar al-Assad, blijft ernstige mensenrechtenschendingen ondervinden.

De politieke gevolgen van de gewelddadige daad van de Afghaanse verdachte vorige week hebben Scholz ertoe aangezet een strenger beleid voor deportaties na te streven, ondanks de moeilijkheden bij het uitvoeren van dergelijke maatregelen. De verdachte, die in 2014 in Duitsland arriveerde en zijn asielverzoek afgewezen kreeg, leek gedreven door islamistisch extremisme.

Oproepen tot naleving van het internationaal recht Amnesty International’s Duitse kantoor heeft de deportatie van Afghanen naar hun thuisland aan de orde gesteld, stellende dat niemand veilig is in Afghanistan. Ze hebben benadrukt dat naleving van het internationaal recht cruciaal is, en wijzen op buitengerechtelijke executies, verdwijningen en marteling die in Afghanistan wijdverbreid zijn. Ze waarschuwden dat als de Duitse regering doorgaat met deportaties, het risico loopt een medeplichtige aan de Taliban te worden.