Alzheimer kan positief worden beïnvloed door dieet: Onderzoek

In een gedetailleerde studie hebben onderzoekers geïdentificeerd welke diëten effectief zijn in het verlagen van het risico op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer. De bevindingen zijn gepubliceerd in het Journal of Alzheimer’s Disease, “Dieet’s Role in Modifying Risk of Alzheimer’s Disease: History and Present Understanding”.

De rol van voeding bij het verlagen van het risico op de ziekte van Alzheimer is uitgebreid bestudeerd. Plantaardige diëten, zoals het Mediterrane dieet en traditionele Chinese, Japanse en Indiase keukens, hebben aangetoond het risico te verlagen, vooral in vergelijking met het Westerse dieet.

De ziekte van Alzheimer neemt toe in deze landen naarmate zij de voedingstransitie naar het Westerse dieet maken. Deze studie identificeert risicofactoren voor dementie, waaronder een hogere consumptie van verzadigde vetten, vlees, vooral rood vlees zoals hamburgers en barbecuevlees, evenals bewerkt vlees zoals hotdogs, en ultra-bewerkte voedingsmiddelen die rijk zijn aan suiker en verfijnde granen.

Deze review verduidelijkt ook waarom bepaalde voedingsmiddelen het risico op de ziekte van Alzheimer verhogen of verlagen. Bijvoorbeeld, vlees verhoogt het risico op dementie het meest door risicofactoren zoals ontsteking, insulineresistentie, oxidatieve stress, verzadigde vetten, gevorderde glycatie-eindproducten en trimethylamine N-oxide te verhogen. Deze studie schetst ook verschillende voedingsmiddelen die beschermend zijn tegen de ziekte van Alzheimer, zoals groene bladgroenten, kleurrijke fruit- en groentesoorten, peulvruchten (zoals bonen), noten, omega-3-vetzuren en volle granen.

Ultra-bewerkte voedingsmiddelen kunnen het risico op obesitas en diabetes verhogen, die zelf risicofactoren voor de ziekte van Alzheimer zijn. Ultra-bewerkte voedingsmiddelen missen vaak de ingrediënten die in volledige plantaardige voeding te vinden zijn en die dementie op afstand houden, zoals ontstekingsremmende componenten en antioxidanten.

Armoede is een belangrijke aanjager van de ziekte van Alzheimer in de VS, aangezien ultra-bewerkte voedingsmiddelen en vlees goedkopere energiebronnen zijn dan fruit, groenten, volle granen en andere voedzamere voedingsmiddelen, waardoor obesitas wordt bevorderd.

Het artikel suggereert ook dat de ziekte van Alzheimer in de VS naar verwachting met 50% zal toenemen ten opzichte van de niveaus van 2018 tegen 2038. Deze berekening is gebaseerd op een vergelijking van trends in obesitas in de VS met trends in de ziekte van Alzheimer. Deze vergelijking toont een vertraging van 20 jaar tussen obesitasniveaus en Alzheimer-niveaus. Deze schatting komt zeer dicht in de buurt van de schatting die door de Alzheimer’s Association in 2018 is gepubliceerd, een schatting van een toename van 56%. Onze schatting suggereert dat de stijgende trend van obesitas, door consumptie van vlees en ultra-bewerkte voedingsmiddelen, de kracht is die dementie aandrijft. Hoewel ons persoonlijke risico op de ziekte van Alzheimer kan worden verminderd door dieet, wordt verwacht dat degenen die blijven eten volgens het Westerse dieet een hoger risico zullen blijven hebben.

“Grant en Blake geven een uitgebreide review en synthese van de rol van dieetfactoren in de ziekte van Alzheimer. Bewijs uit diverse perspectieven ondersteunt dat een dieet dat de nadruk legt op fruit, groenten, peulvruchten, noten, volle granen en… en de nadruk legt op vlees, vooral rood vlees, verzadigde vetten en ultra-bewerkte voedingsmiddelen, wordt geassocieerd met een lager risico op de ziekte van Alzheimer. Lichaamsbeweging en obesitas dragen ook bij aan een hoger risico. Daarnaast beïnvloeden de dieet- en levensstijlen die gepaard gaan met een hoger risico op de ziekte van Alzheimer, de mechanismen die het risico verhogen, waaronder ontsteking, insulineresistentie en oxidatieve stress, onder anderen. Grant en Blake maken een sterk geval dat, hoewel verder onderzoek nodig is om de mechanismen beter te begrijpen, dieet- en levensstijl factoren die verband houden met diabetes, cardiovasculaire aandoeningen en sommige vormen van kanker waarschijnlijk invloed hebben op het risico van Alzheimer.”

Edward Giovannucci, MD, ScD, Professor of Nutrition and Epidemiology, Harvard University.

“Grant en Blake bieden een uitgebreide review van de dieet- en andere factoren die het risico op de ziekte van Alzheimer (AD) beïnvloeden. Naast het specifieke type dieet tonen zij aan dat de consumptie van rood vlees, insulineresistentie, obesitas, reactieve zuurstofsoorten en oxidatieve stress, fytochemicaliën en homocysteïne, onder andere factoren, interageren met neuro-inflammatie en een belangrijke rol spelen in de etiologie van AD. Dit traktaat biedt een uitstekend overzicht van de veranderbare risicofactoren voor AD.”