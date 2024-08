Breakthrough Study Unveils Superior Method For Accurate Cervical Cancer Screening

Ongeveer 500.000 nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker worden jaarlijks ontdekt, waardoor het een veelvoorkomende vorm van kanker is. Het verrassende feit is dat er 20 keer meer mensen zijn met cervicaal intra-epitheliale neoplasie (CIN), een andere naam voor voorloperslaesies in de baarmoederhals.

Vroege opsporing van baarmoederhalskanker kan een aanzienlijke invloed hebben op de prognose van de behandeling, net zoals bij veel andere potentieel fatale ziekten. Daarom is het cruciaal om screeningsmethoden voor baarmoederhalskanker en CIN te ontwikkelen die eenvoudig, handig en effectief zijn.

Op dit moment zijn de meest populaire methoden voor het screenen van deze aandoeningen het cytologisch onderzoek en de test op humaan papillomavirus (HPV). Hoewel cytologie op grote schaal wordt gebruikt als screeningsmethode in veel landen, is de gevoeligheid voor het identificeren van CIN zeer beperkt. HPV-infecties leiden mogelijk niet noodzakelijk tot baarmoederhalslaesies, maar HPV-tests hebben een lage specificiteit ondanks hun hoge gevoeligheid. Het is daarom des te belangrijker om betere diagnostische technieken te ontwikkelen gezien deze tekortkomingen.

In dit kader heeft een onderzoeksteam onder leiding van professor Takuma Fujii van de Fujita Health University in Japan geprobeerd biomarkers te identificeren die kunnen helpen bij de vroege detectie van baarmoederhalskanker. In hun nieuwste publicatie in Cancer Science rapporteren ze over een reeks verbindingen die een abnormale expressie vertonen in serum- en baarmoederhalsslijmmonsters van patiënten met baarmoederhalskanker. Deze bevindingen zouden mogelijk de strategieën voor ziektepreventie kunnen revolutioneren.

Interessant is dat het gebruik van baarmoederhalsslijmmonsters als onderdeel van een potentiële diagnostische tool aanvankelijk niet was gepland. “We wilden onderzoeken hoe veranderingen in lokale immuniteit gerelateerd zijn aan baarmoederhalskanker, en daarom hebben we alle momenteel bekende micro-RNA’s (miRNA’s) bestudeerd die geassocieerd zijn met de ontwikkeling en progressie van baarmoedertumoren,” legt Fujii uit. Fujii voegt eraan toe: “Aanvankelijk richtten we ons op het ontwikkelen van een serum-gebaseerde diagnostische methode voor klinisch gebruik. We realiseerden ons echter dat het beter zou zijn om eerst te verifiëren of de moleculaire expressieniveaus in het lokale weefsel correleerden met serum, en de haalbaarheid van een serumdiagnostische methode te beoordelen.”

Om deze doelen te bereiken, vergeleek het onderzoeksteam de miRNA- en cytokineprofielen van serum- en slijmonsters. Deze werden verzameld bij patiënten met baarmoederhalskanker of CIN die routinematige gynaecologische onderzoeken ondergingen bij het Fujita Health University Hospital, gedurende ongeveer acht jaar. Door een eerste screening identificeerden de onderzoekers drie kandidaat-miRNA’s en vijf kandidaat-cytokines in serum, en vijf kandidaat-miRNA’s en zeven kandidaat-cytokines in slijm.

Met behulp van miRNA real-time PCR-tests en cytokine-immunoassay-experimenten op een grotere steekproefgrootte, verifieerde het team de abnormale expressie van deze biomarkers bij patiënten met baarmoederhalskanker in verschillende stadia van de ziekte. Ze evalueerden vervolgens het diagnostische potentieel van deze verbindingen. Verrassend genoeg bleek een specifieke combinatie van miRNA’s en cytokines in slijmonsters veel veelbelovender dan miRNA’s en cytokines in serum, wat suggereert dat het richten op veranderingen in lokale expressieniveaus een superieure diagnostische strategie kan bieden.

“Ons onderzoek toont voor het eerst aan dat het analyseren van slijmonsters baarmoedertumoren nauwkeuriger kan onderscheiden van normale weefsels dan serummonsters. Het gebruik van een dergelijke methode als aanvullende optie bij traditionele screeningsmethoden zou kunnen helpen om kanker en precancereuze aandoeningen in een eerder stadium te ontdekken,” merkte Fujii op.