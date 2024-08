Gaza meldt de eerste poliogeval in 25 jaar, waardoor een baby verlamd raakt door poliovirus type 2

Een 10 maanden oude baby is in Gaza verlamd geraakt door het type 2 poliovirus, het eerste gerapporteerde geval in het gebied in 25 jaar, meldde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 23 augustus. Dit geval heeft dringende oproepen tot grootschalige vaccinatie-inspanningen opgewekt om verdere uitbraken te voorkomen.

De type 2-variant van het poliovirus, hoewel niet gevaarlijker dan type 1 en 3, is de belangrijkste oorzaak van recente poliouitbraken in gebieden met lage vaccinatiegraad. De WHO heeft onmiddellijke vaccinatie van alle zuigelingen in Gaza aangespoord om de verspreiding van het virus te stoppen.

De oproep van de WHO komt te midden van het voortdurende conflict tussen de Israëlische strijdkrachten en de Palestijnse militante groep Hamas, dat het gezondheidssysteem in de regio ernstig heeft beïnvloed. VN-agentschappen hebben opgeroepen tot een humanitaire pauze van zeven dagen in het conflict om vaccinatiecampagnes mogelijk te maken en verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Philippe Lazzarini, hoofd van de VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA), benadrukte de urgentie van de situatie. “Polio maakt geen onderscheid tussen Palestijnse en Israëlische kinderen,” zei hij in een bericht op X. “Een vertraging van een humanitaire pauze zal het risico op verspreiding onder kinderen vergroten.”

WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus bevestigde dat de baby, die beweging in zijn linkeronderbeen heeft verloren, momenteel in een stabiele toestand verkeert. Om de uitbraak aan te pakken, heeft de WHO twee vaccinatiecampagnes in Gaza gepland, te beginnen eind augustus en doorlopend tot september 2024.

Poliomyelitis, een zeer besmettelijk virus dat voornamelijk via de fecaal-orale route wordt verspreid, kan ernstige verlamming veroorzaken. Restanten van het virus zijn onlangs aangetroffen in rioolwater in Deir al-Balah en Khan Younis, gebieden die zwaar zijn getroffen door het conflict en waar veel Palestijnen zijn ontheemd.

Kinderen onder de vijf jaar zijn bijzonder kwetsbaar voor polio, wat de dringende behoefte aan snelle en uitgebreide vaccinatie-inspanningen onderstreept om verdere gevallen te voorkomen en de gezondheid van de jongste inwoners van Gaza te beschermen.