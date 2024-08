Nieuwe behandeling voor rectumkanker biedt kans om operatie te vermijden, blijkt uit studie

Positieve resultaten van een nieuw behandeling voor lokaal gevorderde rectumkanker, inclusief de mogelijkheid om chirurgie te vermijden en een verminderde kans op terugkeer. Volgens een grondige studie aan de Universiteit van Uppsala en gepubliceerd in eClinicalMedicine, is deze benadering voordelig.

Effectiviteit van de nieuwe methode « De tumor verdwijnt vaker volledig, waardoor de kans om chirurgie te vermijden en de normale functie van de rectum te behouden, toeneemt. Bovendien zijn er minder metastasen », zei Bengt Glimelius, hoogleraar oncologie aan de Universiteit van Uppsala en senior consultant aan het Universitair Ziekenhuis van Uppsala.

Impact op patiënten en behandeling Rectumkanker treft jaarlijks ongeveer 2.000 mensen in Zweden. Van deze patiënten heeft een derde een hoog risico op terugkeer. Bij de diagnose wordt vaak een deel van de darm verwijderd, wat kan leiden tot de noodzaak van een stoma of problemen met de darmcontrole. Patiënten krijgen doorgaans radiotherapie of een combinatie van radiotherapie en chemotherapie gedurende vijf weken, gevolgd door een operatie en meestal een extra ronde chemotherapie van maximaal zes maanden.

Bevindingen van de studie Een studie uitgevoerd door de Universiteit van Uppsala in de dagelijkse gezondheidszorg laat zien dat het mogelijk is om de kans om chirurgisch deel van de darm te verwijderen te verdubbelen als alle radiotherapie en chemotherapie eerst worden toegediend, met chirurgie alleen indien nodig.

« Als de tumor volledig verdwijnt tijdens de behandeling, is chirurgie niet nodig. Dit betekent dat de rectum behouden blijft en de noodzaak van een stoma en een nieuwe rectum wordt geëlimineerd », zei Glimelius. Een groot aantal artsen, onderzoekers en onderzoeksverpleegkundigen heeft bijgedragen aan de studie. Patiëntgegevens werden verzameld uit het Zweedse Colorectale Kankerregister (SCRCR), inclusief 461 patiënten.

Vergelijking met traditionele behandeling Lokaal gevorderde rectumkanker is traditioneel behandeld met een combinatie van radiotherapie en chemotherapie, gevolgd door chirurgie en verdere chemotherapie. Vier jaar geleden toonde een gerandomiseerde studie aan dat een nieuwe benadering—één week radiotherapie gevolgd door iets meer dan vier maanden chemotherapie—leidde tot meer volledig verdwenen tumoren en minder verre metastasen. Hoewel iets meer lokale recidieven later werden opgemerkt, was Uppsala de eerste regio die deze behandeling adopteerde, zij het met een verkorte chemotherapieperiode van drie maanden. Verschillende andere regio’s volgden dit voorbeeld.

Bevestiging van de resultaten De nieuwe studie bevestigt de resultaten van de eerdere gerandomiseerde studie, waarbij de opgemerkte toename van lokale recidieven niet werd waargenomen. « Met de oude behandeling vond de gerandomiseerde studie geen tumor bij 14 procent van de patiënten die een operatie ondergingen. Het nieuwe model verdubbelde dit cijfer naar 28 procent. De nieuwe Zweedse studie had dezelfde resultaten, maar zonder een toename van het lokale recidieventarief na bijna vijf jaar follow-up. Het is belangrijk om te tonen dat experimentele behandelingen ook werken in de dagelijkse gezondheidszorg », voegde Glimelius toe.