Onderzoek onthult nieuwe methode voor het voorspellen van de progressie van chronische nierschade

Onderzoekers aan de Universiteit van Aarhus hebben een baanbrekende techniek ontwikkeld die de behandeling van chronische nierziekte (CKD) aanzienlijk zou kunnen bevorderen. Deze nieuwe methode is gericht op het voorspellen van de voortgang van CKD, wat zou kunnen leiden tot effectievere en gepersonaliseerde zorg en het verminderen van het aantal ziekenhuisopnames.

Techniek Gebaseerd op Urinezuur-Basebalans

De techniek richt zich op het analyseren van de zuur-basebalans in urine monsters. Deze analyse kan vroege tekenen van zuuraccumulatie identificeren, wat de nierfunctie negatief kan beïnvloeden. Mads Vaarby Sorensen, PhD, van de afdeling Biomedicine aan de Universiteit van Aarhus, legt uit: “We hebben ontdekt dat de balans tussen verschillende zuur-base-elementen in urine monsters van patiënten met chronische nierziekte aanzienlijk verschilt van die van gezonde individuen. Dit leidde ons tot de ontwikkeling van een berekeningsmodel waarbij de relatie tussen verschillende zuur-base-elementen in urine kan worden gekoppeld aan nierfunctie en ziekteprogressie in de loop van de tijd.”

Voordelen Ten Opzichte van Huidige Methoden

In tegenstelling tot bestaande bloedtesten, die alleen zuuraccumulatie meten wanneer deze ernstig invloed heeft op de zuur-basebalans in het bloed, kan de nieuwe methode zuuraccumulatie eerder detecteren. “Onze methode is getest in verschillende onafhankelijke cohorten en heeft bewezen zeer nauwkeurig te zijn, zelfs wanneer we urine monsters van dezelfde patiënten over een langere periode analyseren,” zegt Peder Berg, MD, en postdoc aan de afdeling Biomedicine, Universiteit van Aarhus.

Potentieel Impact op CKD Beheer

Deze innovatieve methode heeft het potentieel om de manier waarop CKD-patiënten worden gemonitord en behandeld, te revolutioneren. Het kan een onderscheid maken tussen patiënten met stabiele nierfunctie en degenen met snelle achteruitgang. Samuel Svendsen, een medische stagiair aan de afdeling Nefrologie van het Aarhus Universitair Ziekenhuis, merkt op: “De nieuwe methode zou potentieel de behoefte aan frequente controles voor stabiele patiënten kunnen verminderen en middelen vrijmaken voor degenen met een agressievere ziekteprogressie.”

Toekomstig Onderzoek en Ontwikkeling

Het onderzoeksteam werkt actief samen met internationale partners om deze techniek verder te verkennen. Ze plannen om de methode te valideren bij tot 4.000 patiënten in samenwerking met grote onderzoekscentra in Europa en de Verenigde Staten. “Als we zuuraccumulatie eerder kunnen voorspellen, kunnen we eerder ingrijpen met zuurverlagende behandelingen, wat mogelijk de tijd kan verlengen dat patiënten dialyse kunnen vermijden,” legt Samuel Svendsen uit.

Deze nieuwe benadering belooft niet alleen de behandeling van CKD te verbeteren, maar ook de kwaliteit van leven voor patiënten te verhogen door meer op maat gemaakte en tijdige interventies aan te bieden.