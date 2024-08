Waarom ‘Mpox’ is uitgeroepen tot een wereldwijde noodsituatie? Oorzaken en symptomen uitgelegd

Mpox is opnieuw uitgeroepen tot een wereldwijde gezondheidsnoodsituatie, de tweede keer sinds 2022 dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dit hoogste waarschuwingsniveau heeft afgegeven.

Het virus verspreidt zich snel over Afrika, wat zorgen baart over de mogelijkheid dat het zich naar andere continenten verspreidt.

De WHO maakte woensdag bekend dat er dit jaar alleen al in Afrika meer dan 14.000 gevallen en 524 sterfgevallen zijn gemeld, wat de cijfers van vorig jaar overtreft. De dag ervoor verklaarde de Africa Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mpox ook als een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid.

Wat is Mpox?

Mpox is een virale infectie die zowel mensen als dieren treft. Het behoort tot het genus Orthopoxvirus, een groep virussen die pokkenachtige ziekten veroorzaken. De infectie resulteert meestal in een uitslag met verheven bultjes of blaren op de huid, die gevuld kunnen zijn met vloeistof of pus voordat ze korsten en genezen. Mpox lijkt op pokken, die zijn uitgeroeid, evenals andere pokkenvirussen zoals koepokken.

De ziekte werd voor het eerst geïdentificeerd bij apen in 1958, vandaar de oorspronkelijke naam “monkeypox”. Het eerste menselijke geval werd in 1970 gemeld bij een negen maanden oude jongen uit de Democratische Republiek Congo. In 2022 heeft de WHO aanbevolen om het virus om te dopen tot “mpox” om het stigma en de associatie met apen te verminderen, aangezien het virus ook knaagdieren en mensen kan infecteren.

De huidige situatie is ernstig, omdat het virus zich snel verspreidt over Afrika, waardoor wereldwijde gezondheidsautoriteiten actie ondernemen om een bredere uitbraak te voorkomen.

Hoe wordt Mpox overgedragen?

Het mpox-virus verspreidt zich naar mensen door nauw contact met een geïnfecteerd persoon of dier.

Overdracht van dieren op mensen vindt meestal plaats door beten, krassen of direct contact met het bloed, lichaamsvloeistoffen of wonden van een geïnfecteerd dier.

Mens-op-mens-overdracht kan op verschillende manieren plaatsvinden:

Direct contact met de huidlaesies, lichaamsvloeistoffen of ademhalingsdruppels van een geïnfecteerde persoon. Langdurige interactie van gezicht tot gezicht met een geïnfecteerde persoon.

Het aanraken van besmette voorwerpen zoals beddengoed of kleding die in contact zijn geweest met het virus, hoewel deze methode van overdracht zeldzaam is.

Het virus kan het lichaam binnendringen via beschadigde huid, de luchtwegen of slijmvliezen, waaronder de ogen, neus en mond.

Zweden heeft het eerste geval van de Mpox-stam buiten Afrika gemeld te midden van de wereldwijde gezondheidswaarschuwing.

Symptomen van Mpox-stam

Veelvoorkomende symptomen van mpox zijn huiduitslag, koorts, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, rugpijn, vermoeidheid en gezwollen lymfeklieren. De ziekte gaat vaak gepaard met griepachtige symptomen en met pus gevulde laesies.

Hoewel het meestal mild is, kan het fataal zijn. Kinderen, zwangere vrouwen en mensen met een verzwakt immuunsysteem, zoals mensen met HIV, lopen een hoger risico op complicaties.