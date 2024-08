Ben jij een binge-watcher? Ontdek de echte plaatsen die je favoriete films en tv-shows hebben geïnspireerd.

Opgegroeid in een generatie waarin visuele media vrijwel alles hebben overgenomen, zijn films op een bepaalde manier de norm in de samenleving geworden. Als je verdrietig bent, kijk je een film; als je blij bent, vier je het met een film. Als je iets wilt leren, zijn er films. Als je iets wilt onderwijzen, kun je films maken.

Als filmfan heeft het me altijd gefascineerd hoe films inspiratie uit de echte wereld halen om iets te creëren dat zo ver van de realiteit afstaat – een wereld die zo magisch is. Het maakt zelfs de meest basale elementen van ons dagelijks leven zo buitengewoon en charmant, de dingen die we zien, de ervaringen die we hebben, zelfs de plaatsen waar we wonen of naar toe willen reizen in de toekomst. Films hebben ons allemaal zeer hoge verwachtingen gegeven over wat we van ons leven willen, wat we in de toekomst willen doen, en zelfs wat we willen zien, bezoeken of ervaren.

Voor iemand die altijd heeft gewild om het leven te ervaren zoals het in films gebeurt, is het een beetje teleurstellend om te realiseren dat het niet feitelijk is. Maar wat als ik je zou vertellen dat je tenminste enkele van de meest magische locaties kunt bezoeken die een aantal van je favoriete films en tv-shows van alle tijden hebben geïnspireerd? Wat als ik je zou vertellen dat niet alle locaties die je hebt gezien sets waren, maar echte plaatsen?

King’s Cross Station in Londen

De locatie die inspiratie gaf voor de opnames van een van de cultfavorieten, Harry Potter, King’s Cross Station, is een passagierstreinstation gelegen aan de rand van centraal Londen in de Londense wijk Camden.

Om de East Coast Main Line te accommoderen, opende de Great Northern Railway het station in Kings Cross in 1852 aan de noordelijke rand van centraal Londen. Je herinnert je misschien de beroemde scène waarin Harry en de familie Weasley door een bakstenen muur bij King’s Cross Station lopen om perron 9¾ te bereiken, zelfs als je de eerste Harry Potter-film maar één keer hebt gezien. In de filmreeks wordt het magische Hogwarts Express-perron talloze keren gezien en genoemd. Het heeft een dergelijke bekendheid verworven dat King’s Cross Station officieel het perron tussen perrons negen en tien heeft aangewezen. HP-fans bezoeken dit punt nu vaak voor foto’s.

Painted Ladies in San Francisco

Een klassiek programma voor kinderen uit de jaren ’90, Full House, toonde de Painted Ladies, gelegen in San Francisco. Je herinnert je deze gebouwen misschien van de scène waarin de Tanner-familie een picknick houdt voor een schilderachtige rij kleurrijke huizen in de openingscredits van Full House. Hoewel de meesten van ons vaak denken dat deze achtergrondbeelden sets zijn, bestaan deze huizen daadwerkelijk.

In de Amerikaanse architectuur zijn Victoriaanse en Edwardiaanse huizen en structuren die opnieuw zijn geschilderd in drie of meer kleuren om hun architectonische kenmerken te accentueren of te verfraaien, bekend als Painted Ladies. Deze praktijk begon in de jaren ’60. In hun boek uit 1978, Painted Ladies: San Francisco’s Resplendent Victorians, gebruikten Elizabeth Pomada en Michael Larsen voor het eerst de term om te verwijzen naar Victoriaanse huizen in San Francisco.

Appartementencomplex op Bedford Street 90 in New York City

Een van de andere cultfavorieten die de meesten van ons zich herinneren, is Friends. Door de jaren heen heeft Friends een soort cult-aanhang ontwikkeld, dus het lijkt logisch dat het appartementencomplex dat als achtergrond diende voor de buitenopnames van de woningen van de personages, een populaire toeristische bestemming is geworden. De interieurs van de twee belangrijkste appartementen in de show werden eigenlijk in Burbank opgenomen, terwijl de groen-grijze gevel die werd gebruikt voor de buitenopnames te vinden is in Greenwich Village in Manhattan, op de hoek van Bedford en Grove Streets.

Albuquerque, New Mexico

Een plek die snel een favoriet werd voor veel Gen Z en millennials. Het huis van Breaking Bad op 3828 Piermont Dr. NE in Albuquerque, New Mexico – het huis van Walter White – wordt door al zijn kijkers herkend. Hoewel het de meest populaire locatie is die een Breaking Bad-fan onmiddellijk zou herinneren, zijn er verschillende andere locaties in de stad die de show hebben geïnspireerd en door toeristen bezocht kunnen worden, inclusief de carwash en het populaire restaurant.

Point Dume, Malibu

Ondanks dat het een vergelijkbaar uiterlijk heeft als andere stranden aan de Californische kust, is dit rustige strand eigenlijk onderdeel van een van de bekendste plotwendingen in de filmgeschiedenis. Wanneer de personages uit de eerste “Planet of the Apes”-film langs dit specifieke strand lopen, denken ze dat ze op een andere wereld zijn. Echter, al snel ontdekken ze de ruïnes van het Vrijheidsbeeld. Hoewel de rekwisieten van de film zijn verwijderd, blijven enthousiastelingen Point Dume bezoeken voor foto’s. Point Dume is een klif die in de Stille Oceaan steekt, voor de kust van Malibu, Californië. Het punt vormt het noordelijke uiteinde van de Santa Monica Bay.

Skopelos, Griekenland

Een locatie die ik altijd al wilde zien sinds ik de klassieke film Mamma Mia! zag, een romantische muzikale komedie uit 2008 gebaseerd op de liedjes van de popgroep ABBA. Het Griekse eiland Skopelos ligt in de westelijke Egeïsche Zee. Skopelos is een van de verschillende eilanden die de Northern Sporades eilandengroep vormen, die ten noorden van het eiland Euboea en ten oosten van het Pelion-schiereiland op het vasteland ligt. De levendige kleuren en adembenemende architectuur van het Griekse eiland die in “Mamma Mia!” worden getoond, zijn moeilijk te vergeten. Fans kunnen het echte eiland bezoeken waar de film is opgenomen, Skopelos in de westelijke Egeïsche Zee, hoewel het verhaal zich afspeelt op een fictief eiland. Je kunt zelfs deelnemen aan een bustour die bezoekers naar verschillende bekende filmlocaties brengt, zoals Kastani Beach en de Agios Ioannis Kapel.

Tom’s Restaurant in New York City

Tom’s Restaurant is een diner in de wijk Morningside Heights in Manhattan. Het bevindt zich op 2880 Broadway, aan de kruising met West 112th Street. Het ligt op de eerste verdieping van Armstrong Hall aan de Columbia University, waar ook het Goddard Institute for Space Studies is gevestigd.

De buitenopnames van de beroemde Monk’s Cafe-sequenties uit Seinfeld werden op locatie in New York gefilmd, maar de binnenopnames werden nagebouwd! Het restaurant dat als de reguliere hangout van Jerry en zijn vrienden in de komedie diende, was Tom’s Restaurant, dat nog steeds actief is in de wijk Morningside Heights in Manhattan. Je kunt het eten zelf proeven door naar de hoek van Broadway en West 112th Street te gaan, want recensies beweren dat het echt best goed is.

Appartementencomplex op Water Street 455 in Brooklyn

Dit is voor alle Upper East Siders, of Brooklynites, of beiden of geen van beide. Het maakt niet uit; er is hier een plek voor iedereen, in tegenstelling tot de show Gossip Girl, XOXO.

Je herinnert je misschien Dan Humphrey uit Gossip Girl, gespeeld door Penn Badgley, die in het bruine bakstenen appartementencomplex of de loft, zoals wij het kennen, dicht bij de Manhattan Bridge woont. In werkelijkheid kun je een glimp van het interieur van het gebouw opvangen als je naar Water Street in de chique DUMBO-wijk van Brooklyn gaat. Hoewel er NYC Gossip Girl-tours zijn, richten de meeste zich op locaties in Manhattan en laten ze de geliefde Brooklyn-gevel achterwege.