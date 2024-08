De Notenramp: Waarom Walnoten de Wereld Veroveren—En Wat Je Moet Weten Over Hun Risico’s

Dankzij hun brede promotie op sociale media hebben walnoten de afgelopen jaren een stijgende populariteit gekend. De wereldwijde export van de noot, die in 2010 net iets meer dan 160.000 metrische ton bedroeg, was tegen het einde van 2021 meer dan verdubbeld tot 324.700 metrische ton. Vandaag de dag is de wereldwijde walnootmarkt gestegen naar een indrukwekkende 8,8 miljard dollar, met projecties die aangeven dat deze tegen het einde van dit decennium 11 miljard dollar zou kunnen overschrijden.

Hoewel de zoete smaak en het onderscheidende aroma van de noot goed bekend zijn, zijn veel mensen zich niet bewust van de indrukwekkende voedingsvoordelen of het wijdverspreide gebruik in verschillende gerechten. “Walnoten zijn zeer veelzijdig en kunnen rauw in de hand worden gegeten, over salades, ontbijtgranen en havermout worden gestrooid, en worden vaak gebruikt in veel recepten voor gebak,” merkt Roxana Ehsani, een geregistreerde diëtist en gecertificeerd sportdiëtist, op.

Oorsprong van Walnoten

Walnoten zijn een soort boomnoot met oorsprong die ongeveer 7.000 jaar teruggaat naar de regio die nu Iran is. Ze worden in verschillende landen geteeld, waarbij de Verenigde Staten, China, Iran, Chili en Oekraïne de belangrijkste wereldproducenten zijn. In de VS worden bijna alle walnoten in Californië geteeld, waar het ideale klimaat en de vruchtbare bodem de perfecte omstandigheden voor de teelt van walnoten creëren.

Walnootbomen hebben indrukwekkende levensduren, vaak tot 300 jaar. De meeste walnootboomgaarden in Californië worden echter om de 35 jaar opnieuw aangeplant vanwege verminderde productiviteit naarmate de bomen ouder worden. Wereldwijd zijn er verschillende soorten walnoten beschikbaar, maar de meest geconsumeerde variëteiten zijn de zwarte en de Engelse walnoten. Van deze laatste, ook bekend als Perzische walnoten vanwege hun vroege teelt in die regio, zijn veel prevalenter.

Zijn er Nadelen aan Walnootconsumptie?

Ongeacht welke variëteit je verkiest, walnoten zijn een voedingskrachtpatser. Ze zijn rijk aan calcium, vitamine B6, magnesium, riboflavine, niacine, folaat, mangaan, vitamine C, fosfor, kalium, zink en leveren een aanzienlijke hoeveelheid van de dagelijkse ijzerbehoefte, volgens het Amerikaanse Ministerie van Landbouw.

“Walnoten zijn ook een uitstekende bron van alfa-linoleenzuur (ALA), een essentiële omega-3 vetzuur,” zegt Kristina Petersen, assistent-professor voedingswetenschappen aan de Texas Tech University. Ze legt uit dat een hogere ALA-inname wordt gekoppeld aan een verbeterde hartgezondheid, waaronder een verminderde kans op hartaandoeningen en type 2 diabetes. “Klinische proeven hebben ook aangetoond dat het consumeren van walnoten het LDL-cholesterolniveau kan verlagen, vaak aangeduid als ‘slechte’ cholesterol,” voegt ze eraan toe.

Roxana Ehsani, een geregistreerde diëtist en gecertificeerd sportdiëtist, benadrukt dat walnoten “de hoogste hoeveelheid ALA van alle boomnoten bevatten.” Ze merkt ook op dat ze een uitstekende bron van eiwitten zijn, met een royale 4 gram plantaardige eiwitten per portie van 28 gram. “Ze leveren ook 2 gram vezels, wat de darmgezondheid ondersteunt en een verzadigd gevoel bevordert,” zegt ze.

Daarnaast kunnen de antioxidanten en ontstekingsremmende eigenschappen van walnoten de hersenfunctie verbeteren en de cognitieve achteruitgang die met veroudering samenhangt vertragen.

Ondanks hun vele voordelen moeten walnoten met mate worden gegeten. Ze zijn calorie-dicht—bijna 800 calorieën per geschaalde kop. Overmatige consumptie is ook geassocieerd met nierstenen bij sommige mensen, aangezien walnoten rijk zijn aan oxalaten, die kunnen bijdragen aan calciumoxalaatstenen, het meest voorkomende type niersteen. Om deze reden adviseert het National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases mensen die nierstenen hebben gehad om hun inname van walnoten te beperken.

Ehsani waarschuwt ook dat walnoten vermeden moeten worden door iedereen met een bekende boomnootallergie. Voor degenen zonder dergelijke allergieën raadt ze aan: “walnoten zijn een voedingsdichte voedingsmiddel en een geweldige noot om op te nemen in elk uitgebalanceerd dieet.”

