Bekijk: Voormalige Pentagon-spion beweert dat de Amerikaanse regering ‘alienlichamen’ en voertuigen van mysterieuze oorsprong bezit

Een voormalige Pentagon-spion heeft een verrassende en bizarre bewering gedaan. Onlangs heeft de voormalige spion beweerd dat buitenaardse wezens niet alleen de aarde hebben bezocht, maar dat de Amerikaanse regering al tientallen jaren op de hoogte is van hun bestaan.

Daarnaast beweerde hij ook dat de autoriteiten voertuigen van “onbekende oorsprong” bezitten die niet uit de VS of een ander bekend land komen.

In een post met een fragment uit het interview met Elizondo schreef de Daily Mail: “Een voormalige spion zegt dat de Amerikaanse regering ‘bewust’ is van buitenaardse wezens sinds tientallen jaren. UFO-onderzoeker Luis Elizondo vertelde aan verslaggevers dat hij kan bevestigen dat een voertuig van ‘onbekende oorsprong’ is teruggevonden na de Roswell-crash in 1947.”

View this post on Instagram A post shared by Daily Mail (@dailymail)

Deze video heeft meer dan 60.000 weergaven en meer dan 1.400 likes ontvangen, wat een breed scala aan reacties van kijkers heeft opgewekt.

Hoewel sommige mensen overtuigd zijn van de beweringen van de voormalige spion, blijven anderen sceptisch.

Moet lezen: Vangst op camera: Echtpaar uit Noida heeft seks in een koelcel bij een lijk, 3 arrestaties

Bekijk de reacties van internetgebruikers

Als reactie op deze post zei een gebruiker: “Duh… het is echt egocentrisch om te denken dat wij de intelligentste wezens in het HELE UNIVERSUM zijn!!! Geen wonder dat er buitenaardse wezens daarbuiten zijn.”

Een ander zei vragend: “Ik heb hier nooit in geloofd, maar als je naar het leven kijkt, waarom verdwijnen er zoveel mensen? Zoals zoveel per dag? Ik neem aan dat er meer is aan het verhaal?”

De derde gebruiker was echter sceptisch over deze bewering en zei: “Nooit echt bewijs, trouwens.” Maar de vierde gebruiker zei instemmend: “Eindelijk iemand die de waarheid spreekt.”