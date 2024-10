Gehandicapte Britse journalist kruipt op vlucht, omdat luchtvaartmaatschappij geen rolstoel ter beschikking stelt

In een schokkend incident werd een gehandicapte Britse journalist gedwongen om over de vloer van de cabine van een LOT Polish Airlines-vlucht te kruipen omdat de luchtvaartmaatschappij geen rolstoelen aan boord had.

Frank Gardner, een doorgewinterde BBC-correspondent die in 2004 zijn benen verloor tijdens een verslaggeving in het Midden-Oosten, kwam deze schrijnende situatie tegen toen hij terugkwam van Warschau.

Later, toen hij naar X ging, vertelde Gardner over het incident en legde uit dat hij tijdens de vlucht naar het toilet moest, maar dat de bemanning hem had verteld dat er geen rolstoelen aan boord waren. Hierdoor had hij geen andere keus dan naar het toilet te kruipen.

Uiteindelijk zei hij: “Het is 2024 en ik heb zojuist over de vloer van deze LOT Polish Airlines-vlucht moeten kruipen omdat ‘we geen rolstoelen aan boord hebben. Dat is het beleid van de luchtvaartmaatschappij.’ Voor iemand met een beperking die niet kan lopen, is dit gewoon discriminerend,” voegde hij toe.

Maar ondanks zijn frustratie erkende Gardner dat het cabinepersoneel behulpzaam en verontschuldigend was onder de omstandigheden, en benadrukte dat het probleem bij de luchtvaartmaatschappij zelf lag. “Om eerlijk te zijn tegenover het cabinepersoneel, ze hebben hun best gedaan. Het is niet hun schuld, maar ik zal niet meer met LOT vliegen totdat ze hun diensten moderniseren”, aldus Frank.

Hoe reageerden internetgebruikers?

Gebruikers van sociale media uitten hun medeleven met Gardners situatie, waarbij een van hen zei: “Schokkend – het is tijd dat luchtvaartmaatschappijen verplicht worden om rolstoelen aan boord te hebben om op internationale luchthavens te kunnen opereren.”

Een ander die soortgelijke gevoelens uitte, zei: “Dit is zwaar en vernederend voor iedereen. Bedankt voor uw jarenlange inzichtelijke commentaar op het Midden-Oosten; ik bewonder uw veerkracht.”

Tot nu toe heeft LOT Polish Airlines nog niet officieel gereageerd op het incident. Maar Gardners ervaring heeft nu een discussie aangewakkerd over de behandeling van gehandicapte passagiers in de luchtvaartindustrie.