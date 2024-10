Nobuyo Oyama, het iconische stem van ‘Doraemon’, overleden op 90-jarige leeftijd

Nobuyo Oyama, de iconische stem achter het geliefde Japanse animatiepersonage Doraemon, is overleden op 90-jarige leeftijd, bevestigde haar bureau op vrijdag. De actrice, bekend door haar rol in de Doraemon-franchise, overleed op 29 september aan natuurlijke oorzaken die verband hielden met haar hoge leeftijd.

Een leven achter de iconische stem

Het overlijden van Oyama markeert het einde van een tijdperk voor fans van de televisieshow Doraemon, die werd uitgezonden van 1979 tot 2005. Ze was de stem van het gelijknamige personage, een vriendelijke blauwe en witte robotkat uit de toekomst die een jongentje genaamd Nobita helpt. Doraemon is een van Japan’s meest geliefde anime-series, en Oyama’s stem werd synoniem voor het personage, waardoor het een van de meest iconische stemmen in de animewereld is.

De Doraemon-franchise, die ook films, videogames en manga omvat, is een wereldwijd fenomeen geworden, vooral in Azië, met grote fanbases in Hong Kong, Vietnam en daarbuiten. Oyama’s rol als de stem van Doraemon speelde een grote rol in het enorme succes.

Vroege carrière en opkomst naar roem

Voordat ze de stem van Doraemon werd, had Oyama zich al bewezen in de entertainmentindustrie. Ze maakte deel uit van NHK’s poppenshow Boo Foo Woo, die van 1960 tot 1967 werd uitgezonden. Het was echter haar vertolking van Doraemon die haar wereldwijde faam en erkenning bracht.

De 1979 Doraemon-serie is zo sterk verbonden met haar stem dat deze vaak de “Oyama-editie” wordt genoemd, wat het onderscheidt van andere aanpassingen van de populaire franchise. Oyama’s vertolking van de robotkat raakte het publiek diep en ze werd een geliefd figuur in huishoudens over meerdere generaties.

Tributen van fans en collega’s

Het nieuws van Oyama’s overlijden heeft een stortvloed van tributen op sociale media veroorzaakt, waarbij fans wereldwijd hun verdriet uiten over het verlies van de stem die hun jeugd heeft gevormd. Velen herinnerden haar met genegenheid, terugblikkend op de decennia van vreugde en nostalgie die haar werk hen bracht.

“Mevrouw Nobuyo Oyama… Ze ondersteunde me vanaf het begin van mijn carrière. Heel erg bedankt voor al je harde werk door de jaren heen. Ik waardeer het enorm,” tweette Kazuhiko Inoue, de stem van het populaire Naruto-personage Kakashi. Inoue, bekend om zijn werk in JoJo’s Bizarre Adventure en Demon Slayer, deelde zijn diep respect voor Oyama’s nalatenschap in de industrie.

Fans overspoelden ook sociale media met hartelijke berichten. “Als ik aan Doraemon denk, klinkt de stem van Nobuyo Oyama in mijn hoofd,” schreef een fan. Een ander voegde eraan toe: “Doraemon, ik heb van je gehouden sinds ik me kan herinneren, dankzij Nobuyo Oyama.”

Het verlies van een icoon

Het overlijden van Nobuyo Oyama komt kort na het overlijden van Noriko Ohara, de stem van Nobita, het jongetje dat bevriend raakt met Doraemon. Het tijdstip heeft het gevoel van verlies onder fans van de Doraemon-serie versterkt, die nu rouwen om het verlies van twee belangrijke stemmen die de show tot leven brachten voor velen.

In een laatste afscheid gaf Oyama’s bureau een verklaring uit waarin zij hun dankbaarheid uitspraken voor de vriendelijkheid die ze gedurende haar leven had ontvangen. Het bureau bood ook hun excuses aan voor de vertraging in het bekendmaken van haar overlijden en bevestigde dat een besloten begrafenis had plaatsgevonden, alleen bijgewoond door familieleden.

De bijdrage van Nobuyo Oyama aan de wereld van anime en haar rol in het maken van Doraemon een huishoudnaam zal blijven gekoesterd worden door generaties fans wereldwijd.