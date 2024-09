De krater ‘Gateway to Hell’ in Siberië breidt zich in 30 jaar uit, dit is waarom

Er is een vreemd fenomeen gaande: een enorme krater in Siberië, bekend als de ‘Gateway to Hell’, groeit veel sneller dan verwacht, als gevolg van klimaatverandering, zo hebben wetenschappers ontdekt.

Als het op één na oudste permafrostgebied op de planeet, blijft de Batagaika-krater zich uitbreiden met een ‘versneld tempo’, en wordt zo groot dat hij vanuit de ruimte te zien is. Onderzoekers verzamelen zich momenteel op de locatie om de dynamiek ervan te bestuderen.

In een gesprek met Business Insider zei geofysicus Roger Michaelides van de Universiteit van Washington: ‘Dit is voornamelijk bevroren grond onder het oppervlak, die vaak onzichtbaar is tenzij hij wordt blootgesteld, zoals te zien is bij deze enorme instorting.’ »

Hij gelooft dat de Batagaika-krater waardevolle inzichten kan bieden in hoe soortgelijke kenmerken zich in het Noordpoolgebied kunnen ontwikkelen en evolueren.

Wat gebeurt er als de krater zich uitbreidt?

Ondertussen heeft een recent onderzoek uitgewezen dat de krater dieper wordt omdat de ontdooiende permafrost bijna de rotsbodem heeft bereikt.

Glacioloog Alexander Kizyakov merkte op dat het volume van de krater met ongeveer 1 miljoen kubieke meter per jaar toeneemt. Deze groei zou de nabijgelegen Batagay-rivier kunnen beïnvloeden, erosie versnellen en lokale habitats aantasten.

Bovendien zou de uitbreiding van de krater kunnen leiden tot verhoogde uitstoot van broeikasgassen, omdat ontdooide organische koolstof in de atmosfeer wordt vrijgegeven.

Wetenschappers schatten dat er elk jaar 4.000 tot 5.000 ton koolstof vrijkomt die voorheen in de permafrost zat, en dat aantal zal naar verwachting toenemen.

Naarmate de krater blijft uitbreiden, zijn er zorgen dat deze uiteindelijk meer land zal opslokken en een risico zal vormen voor nabijgelegen dorpen.

Volgens Nikita Tananaev van het Melnikov Instituut voor Permafrost in Yakutsk ondergaan de omliggende ecosystemen permanente veranderingen als gevolg van het verlies van de krater. Dit effect is zelfs waargenomen in de nabijgelegen Yana-rivier.

Feiten over de Batagaikakrater

De Batagaikakrater ligt in de ijzige Yana Highlands en beslaat nu 200 acres en een diepte van 300 voet.

De vorm lijkt op die van een pijlstaartrog, een hoefijzerkrab of een reuzenkikkervisje. Het begon als een kleine spleet, nauwelijks zichtbaar op vrijgegeven satellietbeelden uit de jaren 60, maar is de afgelopen 30 jaar verdrievoudigd in omvang.