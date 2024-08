Doorbraakstudie toont aan dat bloedkanker medicijn radiotherapie voor hersentumoren versterkt

Recente onderzoeken bieden nieuwe hoop voor patiënten met hersentumoren van laaggradige aard, vooral meningeomen, door te suggereren dat medicijnen die oorspronkelijk zijn ontwikkeld voor de behandeling van bloedkankers de effectiviteit van radiotherapie aanzienlijk kunnen verhogen.

Meningeomen vormen ongeveer 36% van de initiële hersentumordiagnoses en kunnen vaak chirurgisch worden beheerd. Wanneer chirurgie echter niet mogelijk is, wordt radiotherapie noodzakelijk. Hoewel radiotherapie effectief is, kan het ernstige bijwerkingen veroorzaken en tumorgroei bevorderen door resistentie tegen de behandeling.

Onderzoekers van het Centre of Excellence for Brain Tumour Research aan de Universiteit van Plymouth hebben een baanbrekend onderzoek uitgevoerd naar dit probleem. Het team onder leiding van Dr. Juri Na en Professor Oliver Hanemann onderzocht hoe stralingsschade de tumorcellen beïnvloedt en zocht naar manieren om deze schade te verminderen. De resultaten van hun onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift eBioMedicine, zijn veelbelovend.

De studie richtte zich op meningeoomcellen en ontdekte dat schade door straling een verhoogd niveau van het enzym histon deacetylase 6 (HDAC6) veroorzaakt, wat samenhangt met tumorgroei. Door echter de HDAC6-remmer Cay10603 toe te dienen vóór de radiotherapie, konden de onderzoekers de groei van tumorcellen onderdrukken en de celsterfte bevorderen.

Dr. Na, de belangrijkste auteur van de studie, benadrukte het potentieel van het combineren van Cay10603 met radiotherapie. “Cay10603 is oorspronkelijk ontwikkeld om HDAC aan te pakken, een veelvoorkomend doelwit voor sommige bloedkankerbehandelingen. Ons onderzoek toont aan dat het gebruik van dit middel samen met radiotherapie kankercellen effectiever kan doden en ernstige bijwerkingen van hoge doses straling kan verminderen”, legde Dr. Na uit.

Professor Hanemann, directeur van het Centre of Excellence for Brain Tumour Research, benadrukte het belang van deze aanpak. Hoewel pan-HDAC-remmers zijn goedgekeurd door regelgevende instanties zoals de FDA en EMA, is Cay10603 zelf nog niet goedgekeurd in het VK en zijn soortgelijke HDAC-remmers nog niet klinisch toegepast. “Dit is een positieve stap voorwaarts, maar er is meer vooruitgang nodig voordat deze behandeling rechtstreeks voordeel kan bieden aan patiënten”, merkte hij op.

Brain Tumour Research, dat duurzame onderzoeken financiert in gespecialiseerde centra in het VK, pleit voor een verhoogde overheid- en liefdadigheidsinvesteringen in hersentumoronderzoek. Het doel is om de ontwikkeling van nieuwe behandelingen te versnellen en uiteindelijk een genezing te vinden. De organisatie steunt een oproep voor een nationaal budget van 35 miljoen pond per jaar om de overleving en resultaten voor patiënten te verbeteren, in lijn met de financieringsniveaus voor andere kankersoorten zoals borstkanker en leukemie.

Dr. Karen Noble, directeur Onderzoek, Beleid en Innovatie bij Brain Tumour Research, uitte haar enthousiasme over de resultaten. “We zijn erg blij om zulke veelbelovende vooruitgangen te zien van ons Centre of Excellence. Voortdurende financiering van vroege fase-onderzoeken is cruciaal voor het ontdekken van nieuwe en verbeterde behandelingen, en we hopen dat dit onderzoek zal leiden tot klinische proeven voor patiënten met meningeomen.”

Katie Everett, 31 jaar oud, uit Romsey, Hampshire, die in juli 2021 met een meningeoom werd gediagnosticeerd, deelde haar reactie op het nieuws. Na twee operaties en zes weken radiotherapie vertoonden haar nieuwste MRI-scans stabiele resultaten. “Deze vooruitgang is erg opwindend en geruststellend. Het is een opluchting om te weten dat zulke ontwikkelingen mensen zoals ik en degenen die meerdere rondes van radiotherapie moeten ondergaan, kunnen helpen,” zei ze.

Naarmate het onderzoek vordert, biedt de mogelijkheid om bestaande medicijnen te combineren met radiotherapie een veelbelovende nieuwe weg voor de behandeling van meningeomen en het verbeteren van de resultaten voor patiënten die deze uitdagende tumoren onder ogen zien.

