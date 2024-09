ESA’s ExoMars Orbiter onthult ‘Smiley Face’-zoutafzetting op Mars, wat verwijst naar oud leven

De zoutafzetting, die lijkt op een emoticon, is meer dan alleen een visuele curiositeit. Mogelijk schuilt hier bewijs voor sterke microben die hadden kunnen gedijen toen Mars ooit de thuisbasis was van uitgestrekte meren en rivieren.

De ExoMars Trace Gas Orbiter van de European Space Agency heeft een opvallend beeld onthuld van een ‘smiley’-vormige zoutafzetting op Mars, die tot de verbeelding spreekt van ruimteliefhebbers over de hele wereld. Wetenschappers suggereren dat dit ongewone kenmerk sporen van de laatste overblijfselen van leven op de Rode Planeet zou kunnen verbergen.

De zoutafzetting, die lijkt op een emoticon, is meer dan alleen een visuele curiositeit. Mogelijk schuilt hier bewijs voor sterke microben die hadden kunnen gedijen toen Mars ooit de thuisbasis was van uitgestrekte meren en rivieren. Deze watermassa’s zijn miljarden jaren geleden verdwenen na een wereldwijde bevriezing, waardoor het dorre landschap van Mars dat we vandaag de dag zien, achterblijft.

De ExoMars Trace Gas Orbiter, belast met het detecteren van tekenen van leven en het analyseren van de atmosfeer van Mars, heeft cruciale gegevens opgeleverd met zijn recente vangst van de chloridezoutafzettingen. Deze afzettingen, overblijfselen van oude waterlichamen, bieden waardevolle inzichten in het vroegere klimaat van Mars en zijn potentieel om leven te ondersteunen.

ESA’s bericht op sociale media benadrukt het belang van deze ontdekking en merkt op dat Mars, ooit een planeet met stromende rivieren en meren, nu zijn oude geheimen onthult via deze zoutformaties. “Waarom zo serieus? Mars was ooit een wereld vol rivieren, meren en mogelijk oceanen, maar onthult nu zijn geheimen via chloridezoutafzettingen gevonden door onze ExoMars Trace Gas Orbiter”, luidt het bericht. “Deze afzettingen, overblijfselen van oude waterlichamen, zouden kunnen wijzen op bewoonbare zones van miljarden jaren geleden. De ontdekking van bijna duizend potentiële locaties biedt nieuwe inzichten in het klimaat van Mars en het potentieel voor vorig leven.”

De ontdekking van deze zoutafzettingen intrigeert niet alleen wetenschappers, maar vergroot ook ons ​​begrip van de geologische geschiedenis van Mars en zijn vermogen om leven te herbergen.