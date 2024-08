Mis de Perseïden-meteorenzwerm van 2024 niet: Piekkijkgids voor vanavond

Bereid je voor op een adembenemende hemelshow terwijl de Perseïden-meteorenzwerm, een van de meest indrukwekkende evenementen van de zomeravondlucht, zijn piek nadert. In 2024 zullen de Perseïden actief zijn van 17 juli tot 24 augustus, met de piek die wordt verwacht in de nacht van maandag 12 augustus op dinsdag 13 augustus, volgens The Guardian. NASA heeft de Perseïden uitgeroepen tot de “beste meteorenzwerm van het jaar”, en onder optimale kijkomstandigheden kunnen ze ongeveer 50 tot 100 meteoren per uur produceren.

“Met snelle en heldere meteoren laten de Perseïden vaak lange ‘sporen’ van licht en kleur achter terwijl ze door de atmosfeer van de aarde scheuren. De Perseïden zijn een van de meest overvloedige zwermen met ongeveer 50 tot 100 meteoren per uur. Ze komen voor bij warm zomeravondweer, wat kijkers in staat stelt ze comfortabel te bekijken,” aldus NASA.

Wanneer en waar moet je de Perseïden-meteorenzwerm bekijken? Het stralingspunt van de Perseïden-meteorenzwerm bevindt zich in het sterrenbeeld Perseus, met de beste kijkmogelijkheden op het noordelijk halfrond, ver van de stadslichten. Om je kijkervaring te verbeteren, gebruik je ontspannen perifere visie, wat betekent dat je vanuit je ooghoek kijkt. De optimale tijd om de meteoren te bekijken is tussen middernacht en 5:30 uur op 12-13 augustus, wanneer de maan onder de horizon staat.

Dr. Ed Bloomer, een senior astronoom aan de Royal Observatory Greenwich, zei: “Perseus rijst in het noordoosten terwijl de zon ondergaat, dus je wilt misschien meer naar het oosten kijken.”

Om je kansen te vergroten om de Perseïden-meteorenzwerm te zien, overweeg dan deze tips:

Zoek een donkere locatie met minimale lichtvervuiling zodat je ogen zich kunnen aanpassen aan de natuurlijke duisternis.

Als je in de stad bent, probeer je dan weg te houden van straatverlichting en andere kunstmatige lichten.

Vermijd het kijken naar je telefoon of andere schermen, omdat het heldere display je nachtzicht kan belemmeren en het moeilijker kan maken om zwakke meteoren te spotten.

Als je de Perseïden-meteorenzwerm niet persoonlijk kunt bekijken, kun je de YouTube-kanaal van Virtual Telescope Project bekijken. De bekende astrofysicus Gianluca Masi zal het evenement live streamen en het wonder van de nachtelijke hemel direct naar je scherm brengen.

Wat veroorzaakt de Perseïden-meteorenzwerm? De Perseïden-meteorenzwerm is een hemelse gebeurtenis veroorzaakt door de resten van de komeet Swift-Tuttle, een oud ijzig object dat al eeuwen om de zon draait. Komeet Swift-Tuttle nadert de aarde elke 133 jaar, waarbij het een spoor van puin achterlaat. De laatste reis van de komeet door het binnenste zonnestelsel was in 1992, en elke zomer, wanneer de aarde dit puinveld doorkruist, worden we getrakteerd op de spectaculaire Perseïden-meteorenzwerm.

Wat is een meteorenzwerm? Een meteorenzwerm is een indrukwekkend astronomisch fenomeen waarbij talrijke kleine ruimte-deeltjes, meestal fragmenten van kometen of asteroïden, de aardatmosfeer binnendringen en verbranden, waardoor heldere strepen licht aan de nachtelijke hemel ontstaan. Deze deeltjes, vaak niet groter dan stof- of zandkorrels, worden meteoren of vallende sterren genoemd, hoewel ze geen echte sterren zijn.

Hoewel de meeste meteoren volledig verbranden en geen fysiek spoor achterlaten, overleven soms grotere fragmenten hun reis door de atmosfeer en bereiken ze het aardoppervlak als meteorieten. Twee van de meest opmerkelijke meteorenzwermen elk jaar zijn de Perseïden, die hun piek bereiken in het midden van augustus, en de Geminiden, die hun piek bereiken in het midden van december.