NASA kiest SpaceX om gestrande astronauten terug te brengen van ISS nadat Boeing’s Starliner technische tegenslagen ondervindt

NASA heeft ervoor gekozen om Elon Musk’s SpaceX te gebruiken om de astronauten Sunita Williams en Barry Wilmore begin volgend jaar terug te halen van het Internationaal Ruimtestation (ISS). Deze beslissing volgt op een reeks technische problemen met de Starliner van Boeing, die aanvankelijk de astronauten naar het ISS had gebracht.

Uitgebreide missie

De twee astronauten, die 80 dagen geleden met de Starliner-capsule van Boeing op het ISS aankwamen voor wat een 8-daagse missie zou zijn, zijn gedwongen hun verblijf te verlengen vanwege kritieke problemen met het ruimtevaartuig. De missie, die bedoeld was als een kort bezoek, is nu veranderd in een uitgebreide acht maanden durende baan, en de astronauten zullen naar verwachting in februari volgend jaar naar de aarde terugkeren.

NASA-beheerder Bill Nelson legde de redenering van de ruimtevaartorganisatie achter de beslissing uit, waarbij hij opmerkte dat het voortstuwingssysteem van de Starliner te veel risico’s met zich meebrengt om de eerste bemanning veilig naar de aarde te brengen. “Het voortstuwingssysteem van de Starliner is te riskant om de eerste bemanning naar huis te brengen”, benadrukte Nelson. In plaats daarvan zal de Starliner losgekoppeld worden van het ISS en zonder bemanning teruggestuurd worden naar de aarde, in een poging de terugkeer te voltooien zoals het met astronauten aan boord zou hebben gedaan.

Tegenslag voor het Starliner-programma van Boeing

Deze ontwikkeling betekent een aanzienlijke tegenslag voor het Starliner-programma van Boeing, dat sinds zijn oprichting met tal van uitdagingen en vertragingen te kampen heeft gehad. De missie werd gezien als een cruciale test voor de Starliner-capsule, die al sinds 2016 wordt geteisterd door jarenlange ontwikkelingsproblemen en een budgetoverschrijding van meer dan $1,6 miljard. Boeing had gehoopt dat deze missie het programma zou helpen herstellen, maar de laatste problemen hebben alleen maar bijgedragen aan de moeilijkheden van het bedrijf.

Nelson onthulde dat hij de beslissing van NASA had besproken met de nieuwe CEO van Boeing, Kelly Ortberg, wat de ernst van de situatie voor Boeing onderstreept. De keuze om te vertrouwen op SpaceX, de belangrijkste concurrent van Boeing in de ruimtevaartindustrie, benadrukt de voortdurende uitdagingen waar het Starliner-programma mee te maken heeft.

Crew-9 missie van SpaceX

De Crew-9 missie van SpaceX, die eind september zal worden gelanceerd, zal nu de taak omvatten om Williams en Wilmore terug naar de aarde te brengen. Oorspronkelijk gepland om vier passagiers te vervoeren, zal de missie nu slechts twee astronauten vervoeren. Het Crew Dragon-ruimtevaartuig zal tot februari aan het ISS gekoppeld blijven, wanneer het terugkeert naar de aarde met zijn eigen bemanningsleden, samen met de twee gestrande astronauten.

De situatie begon toen Williams en Wilmore, beiden ervaren NASA-astronauten en voormalige militaire testpiloten, op 5 juni de eerste bemanning werden die met de Starliner naar het ISS reisde. Echter, binnen de eerste 24 uur van hun vlucht ondervond de Starliner meerdere storingen, waaronder het falen van vijf van de 28 stuwraketten en verschillende heliumlekken die de stuwraketten onder druk zetten. Deze problemen veroorzaakten maandenlange vertragingen en lieten de astronauten vastzitten op het ISS.

Intensief werk door Boeing

Sinds de Starliner aan het ISS is gekoppeld, heeft Boeing intensief gewerkt om de oorzaken van de storingen in het voortstuwingssysteem en de heliumlekken te achterhalen. Het bedrijf voerde uitgebreide tests en simulaties uit op aarde, met als doel NASA-functionarissen ervan te overtuigen dat het ruimtevaartuig veilig was voor de terugreis. De resultaten van deze tests leidden echter tot verdere technische zorgen, waardoor NASA uiteindelijk concludeerde dat de Starliner nog niet klaar was om de bemanning veilig naar de aarde terug te brengen.

Terwijl SpaceX zich voorbereidt op de Crew-9 missie, staat Boeing voor de uitdaging om de technische problemen aan te pakken die het Starliner-programma hebben geteisterd. De beslissing om de Crew Dragon van SpaceX te gebruiken voor de terugreis benadrukt de betrouwbaarheid en het succes dat SpaceX heeft bereikt in zijn partnerschap met NASA.

Voor Williams en Wilmore is de onverwachte verlenging van hun missie een test van uithoudingsvermogen en aanpassingsvermogen geweest. Terwijl ze zich voorbereiden om in februari terug te keren naar de aarde aan boord van het ruimtevaartuig van SpaceX, zullen NASA en de ruimtevaartindustrie nauwlettend in de gaten houden hoe Boeing de voortdurende uitdagingen van het Starliner-programma aanpakt.