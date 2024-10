SpaceX redt gestrande astronauten op het ISS

De Dragon-capsule van SpaceX is succesvol aangemeerd bij het ISS om twee astronauten te redden die gestrand waren door een storing in de Starliner-capsule van Boeing.

Tijdens een cruciale missie is de Dragon-capsule van SpaceX met succes aangemeerd aan het International Space Station (ISS) om twee astronauten te redden die gestrand waren vanwege een storing in de Starliner-capsule van Boeing. De Dragon-capsule, die twee lege stoelen voor de astronauten Butch Wilmore en Suni Williams vervoerde, dockte om 17:30 Eastern Time (22:30 BST) terwijl het ISS 265 mijl (426 km) boven Botswana cirkelde.

Gestrande astronauten wachten op terugkeer

Wilmore en Williams arriveerden oorspronkelijk in juni aan boord van Boeing’s Starliner-capsule voor een missie van acht dagen naar het ISS. Een technisch probleem tijdens de vlucht dwong hen echter om hun verblijf te verlengen. De fout, ontdekt in het voortstuwingssysteem van de capsule, maakte het onveilig voor de astronauten om met de Starliner naar de aarde terug te keren. Daarom besloot NASA de Dragon-capsule van SpaceX te sturen om de gestrandde astronauten op te halen. Ze staan nu gepland om in februari naar de aarde terug te keren.

De Dragon-capsule werd zaterdag gelanceerd vanuit Cape Canaveral, Florida, met NASA-astronaut Nick Hague en de Russische kosmonaut Alexander Gorbunov aan boord. Het paar zal tijdelijk deel uitmaken van de ISS-bemanning voordat ze Wilmore en Williams veilig terug naar de aarde brengen.

Vertragingen en uitdagingen

De missie ondervond een korte vertraging als gevolg van orkaan Helene, die aanzienlijke verwoestingen veroorzaakte in het zuidoosten van de Verenigde Staten, waaronder Florida. De lancering was oorspronkelijk gepland voor donderdag, maar werd uitgesteld tot zaterdag om veilige omstandigheden te garanderen.

Na het aanmeren toonden beelden van binnen het ISS hoe Hague en Gorbunov hartelijk werden ontvangen door de bemanning, terwijl ze glimlachend poseerden voor foto’s met hun mede-astronauten.

Problemen met de Starliner

De oorspronkelijke vlucht van de Starliner op 5 juni markeerde Boeing’s eerste poging om astronauten naar het ISS te sturen. De missie werd echter geplaagd door technische problemen, waaronder heliumlekken in het voortstuwingssysteem en storingen van de stuurmotoren. Het Starliner-programma heeft de afgelopen jaren meerdere vertragingen opgelopen, inclusief tegenslagen tijdens onbemande testvluchten in 2019 en 2022.

Na maanden van onderzoek door ingenieurs van Boeing en NASA, besloot de ruimtevaartorganisatie eind augustus dat het niet veilig zou zijn om de Starliner te gebruiken om Wilmore en Williams naar de aarde terug te brengen. De problemen met het ruimtevaartuig hebben Boeing’s plannen al jaren vertraagd.

De toekomst van ruimtevaart

NASA stopte zijn spaceshuttlevloot in 2011, waardoor het agentschap afhankelijk werd van Russische Soyuz-ruimtevaartuigen om astronauten naar en van het ISS te vervoeren. In 2014 kende NASA echter contracten toe aan zowel Boeing als SpaceX, ter waarde van respectievelijk 4,2 miljard dollar en 2,6 miljard dollar, om nieuwe ruimtevaartuigen te bouwen die astronauten kunnen vervoeren.

SpaceX, opgericht door miljardair Elon Musk, werd in 2020 het eerste particuliere bedrijf dat astronauten naar het ISS stuurde, waarmee een belangrijke mijlpaal werd bereikt in de toekomst van de Amerikaanse ruimtevaart. De recente missie om de gestrande astronauten op te halen, versterkt de centrale rol van SpaceX in de NASA-operaties, aangezien het ruimteagentschap zijn afhankelijkheid van buitenlandse ruimtevaartuigen voor bemande missies blijft verminderen.

De Dragon-capsule van SpaceX is met succes aangemeerd aan het ISS om twee astronauten te redden die gestrand waren door een storing in Boeing’s Starliner-capsule. De missie werd kort vertraagd door orkaan Helene, maar de efficiënte reactie van SpaceX onderstreept zijn groeiende belang in NASA’s ruimtemissies. Met tegenslagen voor Boeing’s Starliner blijft SpaceX zijn positie in de toekomst van ruimtevaart consolideren.