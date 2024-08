Australië zal Engeland in 2027 ontvangen voor een eenmalige wedstrijd ter gelegenheid van de 150-jarige viering van Test cricket.

De historische Testwedstrijd tussen Australië en Engeland in 2027 zal plaatsvinden op het iconische Melbourne Cricket Ground (MCG). De wedstrijd markeert 150 jaar Test-cricket sinds het voor het eerst werd gespeeld tussen de twee teams in maart 1877. Dit volgt op de Centenary Test van 1977, die Australië won, net als de allereerste wedstrijd, met 45 runs.

Cricket Australia (CA) heeft ook de toewijzing van de gastheerschaprechten voor verschillende internationale mannen Testen, ODI’s, T20I’s en andere wedstrijden over de komende zeven zomers, van 2024-25 tot 2030-31, aangekondigd.

Deze regelingen maken deel uit van een reeks strategische partnerschappen tussen CA en de deelstaat- en territoriale overheden, die zijn ontworpen om meer zekerheid te bieden aan fans en gemeenschappen terwijl cricketevenementen landelijk worden uitgebreid, volgens de ICC.

Als onderdeel van deze regeling zal het MCG zijn traditie van het jaarlijkse Boxing Day Test behouden, terwijl het Sydney Cricket Ground de Nieuwjaarswedstrijd zal blijven organiseren.

Adelaide Oval is gepland om vanaf het seizoen 2025/26 elk december de “Christmas Test” te organiseren, met een mix van dag- en nacht-tests. Ondertussen heeft Perth Stadium de rechten verworven om de eerste Mannen Test van de zomer te organiseren tot het seizoen 2026/27.

De voorzitter van Cricket Australia, Mike Baird, verklaarde dat het moeilijk is om de wedstrijd in Brisbane Stadium te organiseren vanwege de infrastructuur. “In Brisbane is het moeilijker [te plannen] vanwege de infrastructuur. Er is gewoon onzekerheid, dus we zijn niet zeker van de lange termijn oplossing. Wat we weten is dat de levensduur van de Gabba eindigt in 2030. We hebben een oplossing nodig en werken ook samen met de AFL aan een lange termijn oplossing. We willen een geweldige locatie in Brisbane, die Queensland Cricket en Australian cricket de komende jaren kan ondersteunen,” zei Baird, zoals geciteerd door ESPNcricinfo.