Cristiano Ronaldo scoorde zijn 900e carrièredoelpunt tijdens de Nations League-wedstrijd van Portugal tegen Kroatië thuis op donderdag, waarmee hij de eerste speler in de geschiedenis werd die deze mijlpaal bereikte.

Ronaldo vergrootte de voorsprong van zijn team naar 2-0 in de 34e minuut op het Estádio da Luz, door een voorzet van Nuno Mendes af te ronden met een doelpunt op korte afstand. Hij was zichtbaar emotioneel terwijl hij het bereiken van deze belangrijke mijlpaal vierde.

Carrièretotaal van Cristiano Ronaldo

Op 39-jarige leeftijd omvat Ronaldo’s carrièretotaal 131 internationale doelpunten, 450 doelpunten voor Real Madrid, 145 voor Manchester United, 101 voor Juventus, en 68 voor zijn huidige team, Al Nassr, naast vijf doelpunten voor zijn eerste club, Sporting Lissabon.

Lionel Messi uit Argentinië, die tweede staat op de all-time topscorerslijst, heeft 859 carrièredoelpunten gescoord.

In de wedstrijd leverde de sterspeler van AC Milan een precieze voorzet die Ronaldo omzette in een doelpunt, waarbij hij vierde alsof hij het belang van de prestatie erkende.

Een doelpunt om te onthouden

Hoewel Kroatië later een doelpunt maakte door een eigen doelpunt van Diogo Dalot van Manchester United, zal de wedstrijd worden herinnerd om Ronaldo’s historische prestatie. Toen hij het belang van het moment besefte, leek Ronaldo emotioneel, legde zijn hoofd in zijn handen en knielde ter gelegenheid.

Dit doelpunt was het 131e van zijn internationale carrière, terwijl de overige 769 doelpunten op clubniveau zijn gescoord. Ronaldo begon zijn carrière bij Sporting Lissabon, waar hij in september 2002 zijn eerste seniorenwedstrijd speelde in de Primeira Liga. Zijn reeks doelpunten begon een week later met een dubbel tegen Moreirense.

Een ongeëvenaard talent

Manchester United merkte snel zijn talent op, en Sir Alex Ferguson zag Ronaldo een vrije trap scoren tegen Portsmouth in de Premier League nadat hij hem naar Old Trafford had gehaald.

Ronaldo scoorde nog eens 144 doelpunten voor Manchester United. De meerderheid van zijn carrièredoelpunten werden echter gescoord tijdens zijn tijd bij Real Madrid, waar hij 450 doelpunten maakte in negen jaar. Hij voegde 101 doelpunten toe tijdens zijn tijd bij Juventus en heeft sindsdien 68 doelpunten gescoord bij Al Nassr in Saoedi-Arabië.