De toekomst van The Gabba wordt gekenmerkt door grote onzekerheid

De Gabba in Brisbane heeft enkele van de meest iconische wedstrijden gehost en staat nu voor grote vragen over zijn toekomst. Enkele van de meest memorabele momenten op deze locatie zijn onder andere: de iconische gelijkmaker tussen Australië en de West-Indiën in 1960, de beroemde ‘roof’ van India in 2021, Peter Siddle die een hattrick scoorde op zijn verjaardag, en Shane Warne die zijn carrièrebeste cijfers haalde.

Op zondag werd bevestigd dat Queensland Cricket een tweejarig hostcontract met Cricket Australia heeft getekend. Na de serie tussen India en Australië en de Ashes-serie van volgend jaar, bestaat er onzekerheid over de wedstrijden die de Gabba in de toekomst zal organiseren.

“In Brisbane is het moeilijker [te plannen] vanwege de infrastructuur. Er is gewoon onzekerheid, dus we zijn niet zeker van de langetermijnoplossing. Wat we weten is dat de Gabba een gebruiksduur heeft die eindigt in 2030. We hebben een oplossing nodig en werken ook samen met de AFL aan een langetermijnoplossing,” zei Mike Baird, voorzitter van Cricket Australia, zoals geciteerd door ESPNcricinfo.

De Ashes 2025-26 markeren het 49e opeenvolgende seizoen van Test-cricket op de Gabba. Er bestaat echter onzekerheid of het de mijlpaal van 50 jaar zal bereiken.

Volgens ESPNcricinfo nadert de Gabba het einde van zijn levensduur, die is vastgesteld op 2030. Met Brisbane als gaststad voor de Olympische Spelen van 2032, waren er plannen voor een volledige herbouw van het stadion. De regering van Queensland heeft deze plannen echter vanwege de kosten afgeblazen.

Kirsten Pike, voorzitter van Queensland Cricket, en CEO Terry Svenson hebben hun frustratie geuit over cricketgerelateerde kwesties in de staat.

“Het besluit van de deelstaatregering om niet door te gaan met haar verplichting om de Gabba te herbouwen en de voorgestelde rol bij de Olympische Spelen te verminderen, heeft geleid tot directe en indirecte veranderingen in hoe wij onze zaken aanpakken. Het is diep teleurstellend dat de Gabba Test van 2026-27 een slachtoffer is geworden van de onzekerheid rondom de infrastructuurplanning en -ontwikkeling in de aanloop naar de voorbereidingen voor de Olympische Spelen van 2032, specifiek met betrekking tot de Gabba,” schreven zij, zoals geciteerd door ESPNcricinfo.

“…en hoewel we niet overdreven alarmistisch willen zijn, zou het aanhoudende gebrek aan zekerheid een aanzienlijke impact kunnen hebben op deelname op staatsniveau en de betrokkenheid van fans bij zowel mannen- als vrouwencricket,” voegden ze eraan toe.

In de brief uitten Pike en Svenson de hoop dat Test-cricket in de toekomst zal terugkeren naar de Gabba, ondanks de huidige onzekerheden.

“We blijven hopen dat Test-cricket na de zomer van 2026-27 terugkeert naar de Gabba, ondanks het huidige gebrek aan details en de onzekerheid rondom de upgrades van de Gabba,” schreven ze in de brief.