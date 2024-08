ICC Maakt Speelschema Bekend voor het U19 T20 Wereldkampioenschap voor Vrouwen 2025 in Maleisië

De International Cricket Council (ICC) heeft het officiële speelschema vrijgegeven voor het U19 T20 Wereldkampioenschap voor Vrouwen 2025, dat zal plaatsvinden in Maleisië. Dit langverwachte toernooi zal worden gehouden van 18 januari tot 2 februari 2025, met 16 teams die strijden in 41 wedstrijden.

Deze jonge cricketsters van over de hele wereld zullen gedurende 15 spannende dagen strijden, waarbij de toekomstige sterren van het vrouwencricket hun stempel willen drukken. Naast het hoofdtoernooi zijn er van 13 tot 16 januari ook 16 opwarmwedstrijden gepland om de teams voor te bereiden.

Deze tweede editie van het U19 T20 Wereldkampioenschap voor Vrouwen volgt op het succesvolle debuut van het toernooi in Zuid-Afrika in 2023, waar India de overwinning behaalde tegen Engeland met zeven wickets in een spannende finale. Het evenement van 2025 markeert de eerste deelname van Maleisië aan dit Wereldkampioenschap, evenals het debuut van Samoa in een ICC Wereldbeker.

De 16 teams zijn verdeeld in vier groepen van vier:

Groep A : India, West-Indië, Sri Lanka en Maleisië, spelend op Bayuemas Oval in Selangor.

: India, West-Indië, Sri Lanka en Maleisië, spelend op Bayuemas Oval in Selangor. Groep B : Engeland, Pakistan, Ierland en de VS, spelend op JCA Oval in Johor.

: Engeland, Pakistan, Ierland en de VS, spelend op JCA Oval in Johor. Groep C : Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, de Afrikaanse Kwalificatie en Samoa, spelend op Borneo Cricket Ground in Sarawak.

: Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, de Afrikaanse Kwalificatie en Samoa, spelend op Borneo Cricket Ground in Sarawak. Groep D: Australië, Bangladesh, de Aziatische Kwalificatie en Schotland, spelend op UKM YSD Oval in Selangor.

Het toernooi begint met een drievoudige ontmoeting op 18 januari. Engeland speelt tegen Ierland, terwijl Pakistan het opneemt tegen de VS in de Groep B-wedstrijden in Johor. Ondertussen speelt Samoa tegen de Afrikaanse Kwalificatie en neemt Nieuw-Zeeland het op tegen Zuid-Afrika in de Groep C-wedstrijden in Sarawak. In Groep D in Selangor neemt Australië het op tegen Schotland en speelt Bangladesh tegen de Aziatische Kwalificatie.

Regerend kampioen India begint de verdediging van hun titel tegen West-Indië op 19 januari, terwijl het gastland Maleisië eerder op de dag speelt tegen Sri Lanka op Bayuemas Oval.

Het toernooiformaat zorgt ervoor dat de beste teams van elke groep doorgaan naar de Super Six-fase, die op 25 januari begint. Hier zullen de twee beste teams van elke groep strijden om de halve finalisten en uiteindelijk de finalisten te bepalen. Als India de halve finales bereikt, staan ze gepland voor de tweede halve finale op 31 januari.

Het schema zit vol met spannende wedstrijden, met de finale op 2 februari in Bayuemas Oval, wat een grootse afsluiting belooft van dit toernooi waarin opkomende talenten in het vrouwencricket worden getoond.