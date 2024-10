Amazon onthult eerste kleur Kindle naast spannende nieuwe modellen – Bekijk de prijs en functies!

Amazon heeft een aanzienlijke upgrade van zijn Kindle-lijn geïntroduceerd, en voor de eerste keer bevat deze een Kindle met een gekleurd e-ink-display – de Kindle Colorsoft Signature Edition. Dit nieuwe model heeft een prijs van $279,99 (₹23.300) en heeft een batterijduur van maximaal een week, wat een belangrijke sprong voorwaarts betekent in de technologie van e-readers.

Overzicht van de Kindle-lijn: De nieuwe Kindle-serie omvat nu vier modellen die zijn ontworpen om aan verschillende gebruikersvoorkeuren te voldoen:

Kindle Colorsoft Signature Edition:

Prijs: $279,99 (₹23.300)

Hoogtepunt: De eerste Kindle met een gekleurd e-ink-display.

Batterij: Batterijduur van een week.

Instap-Kindle:

Prijs: $109,99 (₹9.100)

Kenmerken: Dit betaalbare model is verkrijgbaar in een nieuwe Matcha-kleur. Het heeft een niet-reflecterend e-ink-display met 300 ppi en 16 GB opslag.

Kernaspect: Dit is een perfecte introductie voor lezers die de wereld van e-books willen verkennen tegen een vriendelijke prijs.

Kindle Paperwhite:

Prijs:

$159,99 (₹13.300) voor het 16 GB-model.

$199,99 (₹16.600) voor de Signature Edition met 32 GB opslag.

Kenmerken: Deze nieuwe Kindle Paperwhite is de snelste in zijn serie tot nu toe, met waterbestendigheid en drie levendige metallic kleurkeuzes: Raspberry Metallic, Jade Green Metallic en Charcoal Metallic.

Belangrijke update: Snellere prestaties en stijlvolle kleurkeuzes.

Kindle Scribe:

Prijs: $399,99 (₹33.300)

Kenmerken: Als zowel e-reader als digitaal notitieblok komt de Kindle Scribe met een stylus voor eenvoudig noteren. Het e-ink-display zorgt voor naadloos lezen en schrijven.

Belangrijk gebruik: Dit model concurreert rechtstreeks met producten zoals de Remarkable 2 en biedt een hoogwaardige, alles-in-één lees- en schrijfervaring.

Speciale edities voor kinderen: Naast de hoofmodellen heeft Amazon ook Kindle Kids en Kindle Paperwhite Kids edities aangekondigd. Deze speciale versies hebben unieke omslagontwerpen zoals Space Whale, Ocean Explorer en Unicorn Valley, waardoor ze aantrekkelijk zijn voor jonge lezers.

Beschikbaarheid en verzending: De Kindle, Kindle Paperwhite en Kindle Colorsoft Signature Edition zijn vanaf 30 oktober beschikbaar voor verkoop.

De Kindle Scribe begint op 4 december met verzenden.

Alle modellen zijn momenteel beschikbaar voor pre-order in geselecteerde markten, waaronder de Verenigde Staten. Er is echter nog geen bevestigde datum voor beschikbaarheid in India.

Waarom deze update belangrijk is: Met de toenemende vraag naar e-readers en digitale notitieapparaten bieden deze nieuwe Kindle-modellen niet alleen verbeterde leeservaringen, maar verleggen ze ook de grenzen van technologie met snellere prestaties, langere batterijduur en innovatieve functies zoals gekleurd e-ink. Of het nu voor dagelijkse lezers, studenten of professionals is, de vernieuwde Kindle-lijn van Amazon biedt een breed scala aan gebruikersbehoeften.