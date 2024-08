Apple heruitgave van iOS 17.6.1-update voor iPhones: Belangrijke oplossingen en aankomende iOS 18-voorvertoning

Apple heeft een bijgewerkte versie van iOS 17.6 opnieuw uitgebracht, nu aangeduid als iOS 17.6.1, slechts tien dagen na de oorspronkelijke uitrol. Deze revisie is bedoeld om een belangrijk beveiligingsprobleem op te lossen en is cruciaal voor iPhone-gebruikers voorafgaand aan de aankomende release van iOS 18, gepland voor september.

De nieuw bijgewerkte iOS 17.6.1, met buildnummer 21G101, verhelpt een kritieke bug die gebruikers aanvankelijk verhinderde de functie Geavanceerde Gegevensbescherming in of uit te schakelen. De oorspronkelijke iOS 17.6-update, die op 7 augustus werd gelanceerd, werd snel teruggetrokken vanwege dit probleem.

Apple beschrijft Geavanceerde Gegevensbescherming als een belangrijke beveiligingsfunctie die end-to-end encryptie biedt voor gedeelde inhoud, mits alle deelnemers deze bescherming hebben ingeschakeld. Deze encryptie is van toepassing op verschillende iCloud-diensten, zoals de iCloud Shared Photo Library, gedeelde mappen op iCloud Drive en gedeelde notities. Ondanks de activering op iCloud, verhinderde de vorige iOS 17.6.1-update sommige gebruikers om deze functie in te schakelen, een probleem dat nu is opgelost met de laatste update.

Volgens 9To5Mac zouden de meeste iPhones en iPads de iOS 17.6.1-update via een OTA-download (Over-The-Air) moeten hebben ontvangen via het gedeelte Software-update in de Instellingen-app.

Naast deze update heeft Apple ook iOS 18 Public Beta 4 geïntroduceerd, die nieuwe functies en verbeteringen met zich meebrengt. Opvallende veranderingen zijn onder andere een hernoemde Browse-tab in Apple Music, die nu “Nieuw” wordt genoemd, wat het zoeken naar artiesten, genres, albums en afspeellijsten verbetert. Een andere belangrijke toevoeging is een speciale Bluetooth-bedieningsschakelaar in het bedieningscentrum van de iPhone, waardoor gebruikers Bluetooth eenvoudig kunnen in- of uitschakelen vanaf de bedieningspagina of het vergrendelscherm.

Om iOS 18 Beta 4 te installeren, moeten gebruikers zich aanmelden voor het Apple Beta-programma door de officiële website te bezoeken en in te loggen met hun Apple ID en wachtwoord.

Terwijl Apple zich voorbereidt op de lancering van iOS 18, worden er meer details over de functies en de nieuwe iPhone 16-serie verwacht. Hoewel de details voor het evenement nog niet zijn bevestigd, wordt verwacht dat Apple volgende maand meer informatie zal onthullen.

Blijf op de hoogte voor verdere updates terwijl Apple zijn software en hardware blijft verfijnen in aanloop naar de grote releases.