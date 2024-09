De Amerikaanse SEC plant sancties tegen Elon Musk in Twitter-onderzoek

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) kondigde vrijdag aan dat ze sancties tegen Elon Musk wil eisen, nadat hij niet verscheen voor een door de rechtbank bevolen getuigenis in verband met het onderzoek naar zijn overname van Twitter ter waarde van 44 miljard dollar. Deze ontwikkeling werd beschreven in een document ingediend bij een federale rechtbank in San Francisco.

In haar verzoekschrift wil de SEC een bevel verkrijgen dat Musk dwingt uit te leggen waarom hij niet schuldig zou moeten worden bevonden aan burgerlijke minachting, nadat hij het agentschap slechts drie uur voor zijn geplande getuigenis op 10 september liet weten dat hij niet aanwezig zou zijn.

Eerdere Verplichtingen van Musk

Op de dag van de gemiste getuigenis was Musk in Cape Canaveral, Florida, om toezicht te houden op de lancering van SpaceX’s Polaris Dawn-missie. De SEC beweert echter dat Musk, als hoofdtechnisch directeur van SpaceX, waarschijnlijk ruim van tevoren op de hoogte was van deze geplande lancering, aangezien er twee dagen eerder gesprekken over plaatsvonden. De SEC beweert dat de acties van Musk een schending vormen van een gerechtelijk bevel dat op 31 mei was uitgevaardigd en waarin zijn getuigenis werd geëist.

“Musk’s excuus zelf lijkt op spelletjes,” zei SEC-advocaat Robin Andrews. “De rechtbank moet duidelijk maken dat Musk’s vertragingstactieken moeten ophouden.”

Reactie van het Juridisch Team van Musk

In reactie op de beschuldigingen van de SEC noemde Alex Spiro, een van Musks advocaten, de voorgestelde sancties “drastisch” en onterecht. Spiro voerde aan dat Musks afwezigheid noodzakelijk was voor de veiligheid van de astronauten die betrokken waren bij de SpaceX-lancering, en hij merkte op dat Musks getuigenis opnieuw is gepland voor 3 oktober.

Spiro benadrukte dat Musk’s afwezigheid te wijten was aan een “noodsituatie” buiten zijn macht, en beweerde dat “er geen reden is om aan te nemen dat zo’n noodgeval opnieuw zal plaatsvinden.”

Voortdurend Onderzoek van de SEC

Het onderzoek van de SEC richt zich op de vraag of Musk de effectenwetten heeft overtreden toen hij begin 2022 aandelen van Twitter begon te verzamelen. Critici, waaronder Twitter-aandeelhouders, hebben hem beschuldigd van het uitstellen van de openbaarmaking van zijn aandelen aankopen, die volgens de vereisten binnen 10 dagen moeten worden bekendgemaakt zodra een belegger een belang van 5% in een beursgenoteerd bedrijf bereikt. Uiteindelijk onthulde Musk een belang van 9,2% in Twitter en bood hij aan om het hele bedrijf over te nemen.

In juli erkende Musk een misverstand over de openbaarmakingsvereisten van de SEC en beweerde dat “alle aanwijzingen” erop wezen dat zijn vertraging een “vergissing” was.

Historische Spanningen met de SEC

Dit is niet de eerste keer dat Musk in conflict komt met de SEC. Vorig jaar oktober diende het agentschap een rechtszaak in nadat Musk niet kwam opdagen voor een gepland interview op hun kantoor in San Francisco. Musk heeft de acties van de SEC omschreven als intimidatie door middel van dagvaardingen, voortkomend uit een langdurige vete die onder andere een rechtszaak uit 2018 omvat, met betrekking tot zijn Twitter-berichten over het privatiseren van Tesla. Musk schikte die zaak door een boete van 20 miljoen dollar te betalen en ermee in te stemmen dat zijn tweets door Tesla-advocaten zouden worden beoordeeld voordat hij ze plaatste.