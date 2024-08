Google besluit door te gaan met de verkoop van de originele Pixel Fold

Technologiegigant Google heeft aangekondigd dat het de originele Pixel Fold blijft verkopen, ondanks de recente onthulling van zijn opvolger, de Pixel 9 Pro Fold.

Volgens GSM Arena komt deze beslissing nadat de Pixel 9-familie, inclusief het nieuwe opvouwbare toestel, eerder deze week officieel werd geïntroduceerd.

Aanvankelijk markeerde de Google Store de Pixel Fold als “niet meer beschikbaar” na de aankondiging van de Pixel 9 Pro Fold, wat leidde tot speculaties dat de originele opvouwbare telefoon mogelijk zou worden stopgezet.

Google heeft echter inmiddels verduidelijkt dat de Pixel Fold inderdaad terug op de markt zal komen nadat de nieuwe Pixel 9 Pro Fold op 4 september in de winkels verschijnt.

Voor degenen die de originele Pixel Fold vóór zijn korte verdwijning hebben gemist, zal dit nieuws waarschijnlijk een opluchting zijn.

Volgens GSM Arena zal het apparaat begin september opnieuw beschikbaar zijn, wat een nieuwe kans biedt voor liefhebbers en potentiële kopers om de innovatieve opvouwbare telefoon in handen te krijgen.

Hoewel Google nog geen prijsaanpassingen voor de Pixel Fold heeft bevestigd, is het mogelijk dat het bedrijf een korting introduceert, in lijn met de gangbare praktijken in de industrie.

Een prijsverlaging van ongeveer 100 dollar zou in het verschiet kunnen liggen, aldus GSM Arena.

Deze stap zou het oudere model aantrekkelijker kunnen maken voor prijsbewuste consumenten, hoewel het mogelijk geen significante impact zal hebben op de totale verkoop.

Google presenteerde zijn nieuwste innovaties op het gebied van kunstmatige intelligentie en hardware tijdens het negende jaarlijkse Made by Google-evenement.

Het evenement vond plaats op 13 augustus in Mountain View, Californië, en benadrukte de toewijding van de technologiegigant om AI te integreren in zijn productecosysteem, van smartphones tot draagbare apparaten. Tijdens het evenement werd de nieuwe Pixel 9-serie onthuld, samen met andere innovaties, volgens The Verge.

In een blogpost waarin het evenement werd samengevat, benadrukte Google zijn visie om AI het dagelijks leven te verbeteren, en verklaarde: “Wij geloven dat AI het dagelijks leven productiever kan maken, nieuwe manieren kan openen om te leren en mensen manieren kan bieden om zichzelf uit te drukken. Dit geldt vooral wanneer AI is ingebouwd in de apparaten die mensen overal met zich meedragen.”

De CEO van Google, Sundar Pichai, deelde ook zijn enthousiasme over de lancering in een post op X.

“Vandaag, tijdens #MadebyGoogle, delen we hoe we AI-vooruitgangen naar mobiele apparaten brengen in het Android-ecosysteem. We hebben ook onze nieuwste Pixel-apparaten geïntroduceerd, waaronder de Pixel 9-telefoons met Google Tensor G4, onze snelste en meest efficiënte chip tot nu toe,” schreef hij.

Het evenement werd live uitgezonden op het officiële YouTube-kanaal van Google ‘Made By Google’.

Google’s aanpak omvat innovatie op elk niveau, van onderzoek en modelontwikkeling tot de integratie van AI in Android OS en op maat gemaakte hardware.

Centraal in de aankondiging stond de introductie van Google’s Gemini AI, dat nu een multimodaal model genaamd Gemini Nano omvat.

Dit AI-model is ontworpen om tekst, afbeeldingen en spraak te analyseren, wat Google’s inzet benadrukt om geavanceerde AI-mogelijkheden toegankelijk te maken voor zijn hele productassortiment.

De Pixel 9-serie betekent een belangrijke uitbreiding van Google’s smartphone-lijn, met vier verschillende modellen: de Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL en Pixel 9 Pro Fold. Elk apparaat introduceert bijgewerkte ontwerpen, krachtige nieuwe processors en een reeks AI-gestuurde functies.

Volgens The Verge hebben de Pixel 9-modellen een verfriste designtaal.

De standaard Pixel 9 heeft nu een groter 6,3-inch display en een opnieuw ontworpen achterste camerastang die uit de achterkant steekt.

De Pixel 9 Pro XL heeft een groter 6,8-inch scherm, waardoor het een premium optie binnen de serie is.

De Pixel 9 Pro vormt een brug tussen de standaard en XL-modellen en bevat de meeste geavanceerde functies die te vinden zijn in zijn Pro-tegenhangers.

Een opmerkelijke update in de serie is de introductie van de nieuwe Tensor G4-processor.

Deze chip verbetert de AI-prestaties op het apparaat, wat cruciaal is voor de geavanceerde functies die in deze modellen zijn geïntroduceerd.

Alle drie de Pro-modellen zijn uitgerust met 16 GB RAM, terwijl de standaard Pixel 9 12 GB heeft. Deze aanzienlijke geheugenupgrade is bedoeld om de veeleisende AI-functionaliteiten te ondersteunen die Google in de apparaten heeft geïntegreerd.

De Pixel 9-serie introduceert verschillende nieuwe AI-functies, met name gericht op fotografie en productiviteit:

– ‘Magic Editor’: Deze tool stelt gebruikers in staat om scènes binnen hun foto’s te “herbedenken” door delen van een afbeelding te transformeren met behulp van tekstprompts voor een nieuwe creatieve uitstraling.

– ‘Add Me’: Een functie ontworpen om groepsfoto’s te vergemakkelijken, waarmee gebruikers zichzelf in een bestaande foto kunnen invoegen door een initiële opname te maken, in het kader te stappen en AI te gebruiken om de beelden naadloos samen te voegen.

– ‘Recall-Like Ability’: Een nieuwe functie die gebruikers helpt om informatie uit schermafbeeldingen te catalogiseren en terug te vinden, exclusief werkend op het apparaat zelf.

Bovendien zal de Pixel 9-serie de eerste Android-telefoons in de VS zijn die Satellite SOS aanbieden, een noodfunctie vergelijkbaar met Apple’s satellietconnectiviteit, die vitale hulp biedt wanneer men zich buiten het bereik van conventionele telefoonontvangst bevindt.

Deze functie wordt verwacht later dit jaar samen met Android 15 beschikbaar te komen.

Camera-innovaties

Wat betreft de camera’s behoudt de Pixel 9-serie de 50-megapixel f/1.7 hoofdcamera van eerdere modellen, maar de ultrawide camera’s in de serie zijn vernieuwd.

De Pro-modellen hebben nu een nieuwe 42-megapixel autofocus-selfiecamera, die de kwaliteit van selfies verbetert.

De Pixel 9 Pro Fold, hoewel iets minder geavanceerd in camera-specificaties dan zijn Pro-tegenhangers, profiteert van een verbeterd binnenbeeldscherm dat nu helderder en groter is, wat het veelzijdiger maakt voor diverse toepassingen.

Een van de meest verwachte aspecten van de Pixel 9-serie is de lancering in India.

Dit markeert de eerste keer dat Google’s opvouwbare Pixel-apparaten op de tweede grootste smartphone-markt ter wereld beschikbaar zijn.

Volgens Tech Crunch zullen de Pixel 9-modellen beschikbaar zijn via offline retailers zoals Croma en Reliance Digital, en online partners zoals Flipkart.

De nieuwe apparaten zullen ook ondersteund worden door drie nieuwe Walk-In servicecentra voor verbeterde klantenservice.

De Pixel 9-serie zal in India beginnen bij 79.999 roepies voor de Pixel 9, 109.999 roepies voor de Pixel 9 Pro, en 172.999 roepies voor de Pixel 9 Pro Fold.

De pre-orders voor de Pixel 9 en Pixel 9 Pro XL beginnen op 14 augustus, met verkoop vanaf 22 augustus.

Details over de beschikbaarheid van de Pixel 9 Pro zullen later dit jaar worden bekendgemaakt.

Hier zijn de specificaties voor elk model in de Pixel 9-serie:

– Google Pixel 9:

Scherm: 6,3 inch Actua OLED, 1080 x 2424 pixels, 60-120Hz verversingssnelheid.

Processor: Google Tensor G4 SoC, met Titan M2 beveiligingscoprocessor.

RAM/opslag: 12 GB RAM en maximaal 256 GB opslag.

Camera: 50 megapixel groothoeklens, 48 megapixel ultra-groothoeklens en autofocus 10,5 megapixel selfiecamera.

Batterij: 4.700mAh, IP68 stof- en waterbestendig.

Software: Android 14 met zeven jaar besturingssysteem- en beveiligingsupdates.

– Google Pixel 9 Pro:

Scherm: 6,3 inch Super Actua OLED, 1280 x 2856 pixels, 1Hz-120Hz verversingssnelheid.

Processor: Google Tensor G4 SoC, met Titan M2 beveiligingscoprocessor.

RAM/opslag: 16 GB RAM en maximaal 512 GB opslag.

Camera: 50 megapixel groothoeklens, 48 megapixel ultra-groothoeklens, 48 megapixel telefoto-lens en autofocus 42 megapixel selfiecamera.

Batterij: 4.700mAh, IP68 stof- en waterbestendig.

Speciale functies: Ultra-widebandchip voor nauwkeurige ruimtelijke positionering.

– Google Pixel 9 Pro XL:

Scherm: 6,8 inch Super Actua OLED, 1344 x 2992 pixels, 1Hz-120Hz verversingssnelheid.

Processor: Google Tensor G4 SoC, met Titan M2 beveiligingscoprocessor.

RAM/opslag: 16 GB RAM en maximaal 512 GB opslag.

Camera: 50 megapixel groothoeklens, 48 megapixel ultra-groothoeklens, 48 megapixel telefoto-lens en autofocus 42 megapixel selfiecamera.

Batterij: 5.060mAh, IP68 stof- en waterbestendig.

Speciale functies: Ultra-widebandchip voor verbeterde ruimtelijke positionering.

Naast de Pixel 9-serie introduceerde Google ook de Pixel Watch 3 en Pixel Buds Pro 2.

Deze apparaten aanvullen de nieuwe

AI-functies die tijdens het evenement werden gepresenteerd.

De Pixel Watch 3 biedt verbeterde gezondheidsmonitoring en connectiviteit, terwijl de Pixel Buds Pro 2 een verbeterde geluidskwaliteit en integratie met Google’s AI-functies bieden.

De nieuwe Pixel 9-serie vertegenwoordigt een aanzienlijke vooruitgang in Google’s hardware- en AI-strategieën, met innovatieve functies en een uitgebreid wereldwijd bereik.

(Behalve de titel, is dit artikel niet door Newsx bewerkt en afkomstig uit een samengestelde nieuwsbron.)