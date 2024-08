Google verbetert Gemini-apps met geavanceerde AI-mogelijkheden

Google heeft twee belangrijke upgrades aangekondigd voor zijn Gemini-apps, waarmee hun mogelijkheden worden uitgebreid met geavanceerde kunstmatige intelligentie (AI) tools. De aankondiging, gedaan op woensdag, introduceert de integratie van “Gems”, een nieuwe AI-agent, en het Imagen 3 beeldgeneratiemodel. Deze verbeteringen werden eerder dit jaar voor het eerst gepresenteerd tijdens Google I/O.

Gems: Geavanceerde AI Chatbot Functionaliteit

Gems, de nieuwe functie voor Gemini, vertegenwoordigt een opmerkelijke vooruitgang in AI chatbot technologie. Deze tool stelt gebruikers in staat om gespecialiseerde versies van de chatbot te creëren die zijn afgestemd op specifieke onderwerpen of taken. Deze mini-chatbots, met een beperkte dataset, zijn ontworpen om nauwkeurigere en relevantere antwoorden te geven.

Google lichtte de voordelen van Gems toe en zei: “Met Gems kun je een team van experts creëren om je te helpen nadenken over een uitdagend project, ideeën te brainstormen voor een aankomend evenement, of de perfecte caption te schrijven voor een social media post.” Gems kunnen worden aangepast met specifieke instructies om hun effectiviteit te vergroten. Gebruikers krijgen toegang tot een reeks kant-en-klare Gems, waaronder rollen zoals Leercoach, Brainstormer, Carrièregids, Schrijfredacteur, en Codeerpartner. Deze functie zal beschikbaar zijn voor betalende gebruikers, inclusief degenen die zich hebben geabonneerd op de Gemini Advanced, Business, en Enterprise niveaus.

Imagen 3: Geavanceerde Beeldgeneratie

Het Imagen 3 model, Google’s nieuwste beeldgeneratie AI-tool, zal worden geïntegreerd in de Gemini-apps, waardoor gebruikers verbeterde mogelijkheden krijgen voor het creëren van beelden. Imagen 3 kan visuele elementen genereren in verschillende stijlen, zoals Nikon DSLR, GoPro, groothoeklens, en meer. De tool is ontworpen om een breed scala aan uitvoer te produceren, inclusief fotorealistische landschappen, getextureerde olieverfschilderijen, en grillige kleianimatiescènes.

Een opmerkelijke upgrade met Imagen 3 is de mogelijkheid om beelden van mensen te genereren. Deze functie was eerder verwijderd vanwege zorgen over de productie van bevooroordeelde of schadelijke inhoud. Om deze problemen aan te pakken, heeft Google maatregelen geïmplementeerd om het risico op deepfakes te verminderen en heeft het SynthID geïntroduceerd voor het watermerken van AI-gegenereerde beelden.

Toegang en Beperkingen

De mogelijkheden van Imagen 3 zullen worden uitgerold naar alle Gemini-gebruikers, inclusief degenen in de gratis versie, hoewel zij mogelijk bepaalde beperkingen ondervinden vergeleken met betalende gebruikers. Het bedrijf hintte op de mogelijkheid van inline bewerken van gegenereerde beelden met behulp van tekstprompts, hoewel specifieke details over deze functionaliteit niet werden verstrekt. Belangrijk is dat Google heeft aangegeven dat Imagen 3 niet zal ondersteunen bij het genereren van fotorealistische, identificeerbare individuen, afbeeldingen van minderjarigen, of overdreven bloederige, gewelddadige of seksuele inhoud.

Deze updates aan de Gemini-apps zijn bedoeld om de gebruikerservaring te verbeteren door geavanceerde tools te bieden voor zowel communicatie als creatieve taken. De integratie van Gems en Imagen 3 weerspiegelt Google’s voortdurende inzet om AI-technologie te verbeteren en de toepassingen ervan uit te breiden.