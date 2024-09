iPhone-productie in India: investeringsmaatschappij Jefferies zegt dat India tegen 2025 25 procent van de wereldwijde verzendingen zal bereiken

De productie van iPhones in India is gestegen van minder dan 1% in 2017 naar 10% in 2023, dankzij het ‘Make in India’-initiatief en de productiegerelateerde stimuleringsregeling (PLI). Investeringsmaatschappij Jefferies meldde dat er plannen zijn om dit percentage tegen 2025 op te schroeven naar 25% van de wereldwijde zendingen. De toename van de lokale productie van Apple in India wordt toegeschreven aan de introductie van de mobiele PLI-regeling en de diversificatie van wereldwijde toeleveringsketens.

Aankomende iPhone-modellen

Apple bereidt zich voor om de nieuwste iPhone 16 Pro en Pro Max-modellen in India te lanceren na hun wereldwijde release op maandag. Het bedrijf is van plan om zijn ‘Make in India’-modellen van de iPhone 16 Pro en 16 Pro Max direct na de lancering beschikbaar te maken.

Productie van iPhones verschuift weg van China

Apple streeft ernaar jaarlijks meer dan 50 miljoen iPhones in India te produceren als onderdeel van zijn strategie om een deel van de productie weg te halen uit China. De export van iPhones vanuit India is aanzienlijk gestegen, tot $12,1 miljard in 2023-24, vergeleken met $6,27 miljard in 2022-23. De totale waarde van Apple’s activiteiten in India bedroeg $23,5 miljard in het afgelopen fiscale jaar (FY24).

Potentieel voor verdere waardecreatie

Jefferies merkt op dat hoewel de export van elektronica vanuit India snel groeit, er nog steeds potentieel is voor verdere waardecreatie. Het rapport benadrukt ook dat de import van elektronica meer dan het dubbele is van de waarde van de export, wat wijst op aanzienlijke kansen voor lokale inkoop.

Overheidssteun voor productie

De Indiase overheid biedt PLI-ondersteuning aan in 14 sectoren met een totaal van 2 lakh crore roepies, met een extra 70.000 crore roepies toegewezen om het ecosysteem voor de productie van halfgeleiders en displays te stimuleren.

Toekomstige groeivooruitzichte

Industrie-experts suggereren dat Apple zijn sterke groei in India zal voortzetten met de release van de nieuwe iPhone 16-serie. Deze groei wordt naar verwachting gedreven door toegenomen lokale productie onder het ‘Make in India’-initiatief en ondersteund door agressieve marketingstrategieën.

Prabhu Ram, VP van de Industry Research Group bij CyberMedia Research, gaf aan dat de nieuwe iPhones een stijging van 30% in verkoop zouden kunnen zien in vergelijking met de vorige iPhone 15-generatie tijdens het lanceringskwartaal.