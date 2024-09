OpenAI’s ChatGPT overschrijdt 200 miljoen wekelijkse gebruikers

AI-startup OpenAI kondigde donderdag aan dat zijn chatbot, ChatGPT, nu meer dan 200 miljoen wekelijkse actieve gebruikers heeft, wat betekent dat de gebruikersbasis sinds afgelopen herfst is verdubbeld. De snelle groei benadrukt de toenemende populariteit en wijdverspreide adoptie van door AI aangedreven tools.

ChatGPT, dat in 2022 werd gelanceerd, kreeg snel voet aan de grond vanwege het vermogen om menselijke reacties op gebruikersprompts te genereren. In november onthulde OpenAI-CEO Sam Altman dat de chatbot 100 miljoen wekelijkse actieve gebruikers had bereikt. De laatste mijlpaal weerspiegelt de toenemende vraag naar AI-technologieën in verschillende sectoren.

OpenAI meldde dat 92% van de Fortune 500-bedrijven zijn producten gebruiken, en het gebruik van zijn geautomatiseerde Application Programming Interface (API), die communicatie tussen softwareprogramma’s vergemakkelijkt, is ook verdubbeld sinds de lancering van GPT-4o mini in juli. GPT-4o mini is een kostenefficiënt en energiezuinig AI-model dat is ontworpen om de technologie van OpenAI toegankelijk te maken voor een breder publiek.

Het succes van ChatGPT heeft aanzienlijk bijgedragen aan de groeiende bekendheid van AI en heeft de waardering van het in San Francisco gevestigde OpenAI naar nieuwe hoogten gedreven.

In een verwante ontwikkeling hebben OpenAI en mede-AI-startup Anthropic overeenkomsten ondertekend met de Amerikaanse overheid voor onderzoek, testen en evaluatie van hun AI-modellen, aldus het Amerikaanse Artificial Intelligence Safety Institute.

Ondertussen suggereren mediaberichten dat techreuzen Apple en Nvidia in gesprek zijn om te investeren in OpenAI als onderdeel van een nieuwe financieringsronde die de waarde van de ChatGPT-maker op meer dan 100 miljard dollar zou kunnen brengen. OpenAI’s belangrijkste investeerder, Microsoft, wordt ook verwacht deel te nemen aan de investering.