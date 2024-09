PayPal betreedt de Amerikaanse Point-of-Sale-markt met Apple Wallet-integratie en 5% cashbackbeloningen

PayPal maakt een aanzienlijke stap op de Amerikaanse markt voor point-of-sale betalingen door zijn debetkaart te integreren met de mobiele portemonnee van Apple, een strategische zet die is ontworpen om direct te concurreren met grote technologiebedrijven en traditionele banken. De nieuwe aanbieding, die 5% cashback-beloningen op geselecteerde categorieën omvat, is bedoeld om het bereik van PayPal uit te breiden buiten zijn gevestigde dominantie in online en peer-to-peer betalingen, en zijn diensten naar de ruimte van persoonlijke transacties te brengen.

Deze uitbreiding is een belangrijk onderdeel van PayPal’s bredere turnaroundstrategie onder leiding van CEO Alex Chriss, die vorig jaar van Intuit bij het bedrijf kwam. Ondanks zijn sterke positie in digitale betalingen heeft PayPal historisch gezien achtergelopen op het gebied van betalingen in persoon, waar techgiganten zoals Apple en Google aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt.

Chriss benadrukte het belang van deze nieuwe richting en zei: “E-commerce is duidelijk een van de snelst groeiende gebieden voor consument uitgaven geweest, maar het is niet alles. Nu kunnen consumenten PayPal gebruiken voor elke aankoop, overal, elke keer.”

PayPal’s vernieuwde point-of-sale-aanbieding omvat een 5% cashback op geselecteerde categorieën, tot $1.000 per maand. Het initiatief bevat ook extra beloningen van populaire merken zoals DoorDash en Sephora, waardoor de debetkaart van PayPal een van de lucratievere cashback-opties op de markt is.

Deze aanbieding komt op een moment dat de Amerikaanse markt voor debetkaartbetalingen snel groeit. Volgens recente gegevens van de Amerikaanse Federal Reserve bereikte de waarde van debetkaartbetalingen in de VS $4,55 biljoen in 2021, een aanzienlijke stijging ten opzichte van $2,47 biljoen in 2015.

Alex Chriss merkte op dat de toenemende financiële bewustwording onder consumenten een cruciale rol speelt in PayPal’s nieuwe strategie. “Consumenten zijn steeds budgetbewuster en neigen naar debetkaarten om binnen de uitgavelimieten te blijven,” legde Chriss uit. PayPal’s integratie met Apple Pay sluit ook aan bij de groeiende trend van mobiele portemonnees en “tap to pay” opties, en biedt consumenten een soepelere manier om hun financiën te beheren.

De 5% cashback op een door de gebruiker gekozen categorie onderscheidt de debetkaart van PayPal in een markt waar cashback-beloningen voornamelijk worden geassocieerd met creditcards. In 2023 verdiende slechts 24% van de debetkaarthouders cashback-beloningen in vergelijking met 74% van de creditkaarthouders, volgens een rapport van Valuedynamx, een bedrijf voor aankoopbeloningen. Deze differentiatie kan een nieuw segment gebruikers aantrekken dat op zoek is naar verbeterde beloningen voor hun dagelijkse uitgaven.

Hoewel PayPal historisch gezien profiteerde van een first-mover voordeel in digitale betalingen, wijzen analisten erop dat toenemende concurrentie van Apple en Google zijn marktaandeel begint te ondermijnen. Ondanks deze uitdagingen geeft de laatste zet van PayPal aan dat het vastberaden is om zijn positie te heroveren en een groter aandeel van de markt voor betalingen in persoon te veroveren.