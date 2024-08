Primate Labs onthult Geekbench AI voor het evalueren van machine learning-prestaties

Primate Labs, de makers van de populaire Geekbench-benchmark suite, hebben een geavanceerde tool geïntroduceerd om machine learning-capaciteiten te beoordelen: Geekbench AI. Nu beschikbaar voor iOS, Android, Windows, macOS en Linux, is deze nieuwe benchmark ontworpen om te evalueren hoe goed apparaten real-world AI-taken kunnen verwerken, bevestigde GSM Arena.

Voorheen bekend als Geekbench ML tijdens de previewfase, zal Geekbench AI een uitgebreid overzicht bieden van de prestaties van apparaten op het gebied van kunstmatige intelligentie. De tool beoordeelt de efficiëntie en nauwkeurigheid van CPU’s, GPU’s en NPU’s (Neural Processing Units) door hun vermogen te meten om machine learning-taken uit te voeren.

Geekbench AI levert drie verschillende scores voor elke test: single precision, half-precision en quantized. Deze scores reflecteren niet alleen de snelheid waarmee een apparaat AI-werkbelastingen kan verwerken, maar ook de nauwkeurigheid ervan. De benchmark omvat ook efficiëntievergelijkingen in de loop van de tijd, waardoor gebruikers een gedetailleerd overzicht krijgen van de AI-capaciteiten van hun apparaat, volgens GSM Arena.

Geekbench AI ondersteunt een breed scala aan AI-frameworks en is veelzijdig op verschillende platforms. Het integreert CoreML voor macOS en iOS, OpenVINO voor Windows en Linux, QNN voor Snapdragon-gestuurde Arm-pc’s en diverse frameworkspecifieke frameworks voor Android-apparaten. Elke test wordt minstens vijf keer uitgevoerd om ervoor te zorgen dat apparaten op hun piekprestaties worden getest.

De nieuwe tool is geïntegreerd in de Geekbench-browser, waardoor naadloze vergelijkingen tussen verschillende apparaten mogelijk zijn. Deze functie stelt gebruikers in staat om de AI-verwerkingskracht van hun apparaten te meten en te vergelijken met die van andere, waardoor Geekbench AI een waardevolle bron is voor zowel consumenten als ontwikkelaars.

Geekbench AI kan een essentiële tool bieden voor het beoordelen van het groeiende veld van machine learning en kunstmatige intelligentie over een breed scala aan apparaten.

(Met ANI-inputs)