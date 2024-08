Samsung voegt muziekherkenning toe aan ‘Cirkel om te Zoeken’ voor slimmere apparaatintegratie

Samsung heeft de mogelijkheden van zijn Circle to Search-functie uitgebreid door muziekherkenningstechnologie te integreren, een stap die de functionaliteit van zijn apparaten verbetert.

Volgens GSM Arena is deze nieuwe functie, vergelijkbaar met de populaire muziekidentificatie-app Shazam, nu beschikbaar op Samsung-apparaten die zijn uitgerust met Circle to Search en versie 15.32.37.28 van de Google-app draaien.

De muziekherkenningsfunctie stelt gebruikers in staat om muziek die om hen heen speelt te identificeren door eenvoudig op een nieuw muzieknoot-icoon binnen Circle to Search te tikken. Deze functionaliteit strekt zich uit tot muziek die op het apparaat zelf speelt, in de nabije omgeving, of zelfs melodieën die gebruikers zingen of neuriën.

Volgens GSM Arena biedt deze update een ingebouwde oplossing voor muziekontdekking, wat mogelijk de noodzaak voor afzonderlijke apps zoals Shazam kan verminderen.

Deze nieuwe mogelijkheid maakt deel uit van een breder uitrolprogramma beheerd door Google, wat betekent dat hoewel het beschikbaar is op apparaten met de gespecificeerde app-versie, de beschikbaarheid van de functie kan variëren.

De activering van deze functie wordt server-side door Google gecontroleerd en het kan enige tijd duren voordat deze op alle in aanmerking komende Samsung-apparaten is ingeschakeld.

Volgens GSM Arena combineert de Circle to Search van Samsung, die eerder werd geïntroduceerd op de mid-range A-serie apparaten van het bedrijf, nu zijn zoekfuncties met de mogelijkheid om muziek te herkennen, wat zorgt voor een naadloze gebruikerservaring.

De integratie van muziekherkenningstechnologie binnen Circle to Search vertegenwoordigt een significante verbetering, waarbij bestaande functies worden benut om een nieuw niveau van gemak voor gebruikers te bieden. Terwijl Samsung blijft innoveren en de mogelijkheden van zijn apparaten uitbreidt, kan deze toevoeging helpen om de gebruikerservaring te verbeteren door geavanceerde technologie en praktische toepassingen.

