Spotify kondigt belangrijke update aan voor iPhone-gebruikers in de Apple App Store: volledige details

Spotify staat op het punt om woensdag een belangrijke update uit te rollen voor zijn iPhone-app in de Europese Unie, waarmee een langdurig probleem wordt aangepakt door prijzen voor zijn verschillende plannen en diensten op te nemen. Deze stap komt na een eerdere afwijzing door Apple, die Spotify’s poging om deze informatie te verstrekken had tegengewerkt vanwege nieuwe voorwaarden die voor muziekstreaming-apps waren geïntroduceerd.

Het geschil draaide om Apple’s Music Streaming Services Entitlement, een reeks voorwaarden die reguleren hoe streaming-apps binnen de Europese Economische Ruimte (EER) gebruikers informeren over alternatieve aankoopopties. Spotify’s aanvankelijke aarzeling om deze voorwaarden te accepteren leidde tot Apple’s afwijzing van de update.

Nu heeft Spotify ingestemd met het naleven van Apple’s voorwaarden, maar zal het geen externe link voor directe aankopen opnemen in zijn iOS-app. Deze beslissing is bedoeld om de commissie te vermijden die Apple zou rekenen voor dergelijke transacties.

In een verklaring beschreef Spotify de update als een stap vooruit, maar bekritiseerde het als “slechts een kleine stap” in de bredere inspanningen om aan de verwachtingen van de consument te voldoen. Het bedrijf benadrukte dat iPhone-gebruikers toegang moeten hebben tot de directe productervaringen die ze in hun apps verwachten.

Eerder dit jaar heeft Apple zijn beleid aangepast om muziekstreaming-apps in de EU beter te laten communiceren met gebruikers, na een forse boete van Brussel. In april heeft de Europese Commissie een boete van 1,84 miljard euro (2 miljard dollar) opgelegd aan Apple wegens vermeende concurrentiebelemmering.