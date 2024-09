X breidt zich uit naar tv-schermen met nieuwe app: wat u moet weten

X, het hernoemde Twitter, maakt zijn debuut op televisieschermen, waardoor zijn sociale mediaplatform naar je woonkamer komt via een nieuwe TV-app. De bètaversie van de X TV-app is nu beschikbaar voor geselecteerde smart-tv’s.

Lancering van de X TV-app op Geselecteerde Apparaten

In een belangrijke stap om zijn bereik te vergroten, heeft X de release van de bètaversie van zijn TV-app aangekondigd. Deze nieuwe app is ontworpen om de sociale media-functionaliteiten van X te integreren met televisie kijken, en is momenteel beschikbaar voor Android TV-gebruikers. Specifiek is de app toegankelijk op LG-, Amazon Fire TV- en Google TV-apparaten. De uitrol is echter gefaseerd, waarbij LG de app op 29 augustus ontvangt en Amazon de beschikbaarheid van de app sinds eind juli toont.

Elon Musk bevestigde de lancering via X, wat een belangrijke verschuiving markeert in de manier waarop gebruikers met het platform kunnen interageren. Hoewel de exacte releasedata voor andere apparaten nog niet bevestigd zijn, wordt verwacht dat de app na verloop van tijd op andere platforms beschikbaar zal komen.

Kenmerken van de X TV-app

De X TV-app is meer dan alleen een sociaal mediaplatform; het streeft ernaar een uitgebreide streamingdienst te bieden. Volgens de beschrijving op Google Play wordt de app gepositioneerd als een OTT-streamingdienst, die verschillende kijkopties biedt voor X-Stream Services Internet-abonnees. Dit is wat gebruikers kunnen verwachten:

Replay TV: Deze functie stelt gebruikers in staat om gemiste shows in te halen, aangezien X-Stream Services tot 72 uur aan programma’s in de cloud opslaat. Gebruikers kunnen hun favoriete shows op elk moment bekijken. Startover TV: Met Startover TV kunnen gebruikers films of shows vanaf het begin bekijken, zelfs als ze halverwege beginnen. Gratis Cloud DVR: De app biedt gratis opslag voor tot 100 uur aan DVR-opnames, met opties voor extra opslag indien nodig. Hoe Toegang te Krijgen tot en de X TV-app te Gebruiken

Om de X TV-app te gebruiken, moeten gebruikers een X-account hebben. De app is momenteel alleen beschikbaar voor Android-smart-tv’s, en gebruikers kunnen deze vinden en installeren door te zoeken naar “X TV” op hun apparaten. Details over abonnementsplannen en prijzen zijn nog niet bekend en worden verwacht dichter bij de officiële lancering bekend te worden gemaakt.

Impact op de Streamingmarkt

De introductie van de X TV-app vertegenwoordigt een nieuwe weg voor contentconsumptie, wat mogelijk het landschap van streamingdiensten zal veranderen. Nu X zich in TV-interfaces begeeft, kunnen andere OTT-platforms en videostreaming-applicaties, zoals YouTube, te maken krijgen met toenemende concurrentie.

De uitbreiding van X naar TV-ruimtes benadrukt de groeiende ambities van het platform en zijn inspanning om dieper in het dagelijks leven van gebruikers door te dringen, door een mix van sociale media- en traditionele tv-kijkervaringen te bieden.