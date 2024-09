Zal Volkswagen fabrieken in Duitsland sluiten te midden van toenemende uitdagingen?

Volkswagen’s financieel directeur, Arno Antlitz, had aanvankelijk ingeschat dat het bedrijf twee tot drie jaar had om zijn toenemende uitdagingen aan te pakken.

Volkswagen’s financieel directeur, Arno Antlitz, had aanvankelijk ingeschat dat het bedrijf twee tot drie jaar had om zijn toenemende uitdagingen aan te pakken. Deze week heeft Antlitz de tijdlijn met een jaar versneld, wat de wereldwijde autobezigheid heeft opgeschrikt. Voor het eerst suggereerde hij dat Volkswagen misschien fabrieken in Duitsland moet sluiten, wat de urgentie van de situatie versterkt.

Toenemende uitdagingen en kostenbesparende maatregelen

Volkswagen wordt geconfronteerd met een complex scala aan problemen die recentelijk zijn verergerd. Het bedrijf worstelt met een verzwakkende markt in China en een langzamere verschuiving naar elektrische voertuigen dan verwacht.

Een kritiek probleem is het mogelijke voornemen van Aziatische concurrenten, zoals BYD, Chery en Leapmotor, om de productie in Europa op te voeren als Brussel aanzienlijke tarieven oplegt op Chinese elektrische voertuigen. In reactie op de toenemende concurrentie heeft Volkswagen de prijzen van zijn VW-merkauto’s verlaagd, een strategie die volgens Daniela Cavallo, hoofd van de ondernemingsraad, honderden miljoenen euro’s uit de winst van het bedrijf heeft geput.

Deze dieper dan verwachte kortingen hebben het Volkswagen-management doen twijfelen of de hoge kostenstructuur in Duitsland de concurrentievermogen van het bedrijf ten opzichte van meer wendbare rivalen ondermijnt. Een bron binnen het bedrijf, die anoniem wilde blijven vanwege de gevoeligheid van de kwestie, onthulde dat de extra kosten de pogingen van Volkswagen ondermijnen om zijn doel van kostenbesparingen van meer dan 10 miljard euro (11 miljard dollar) tegen 2026 te bereiken.

Margedruk en concurrentiedruk

De financiële impact is opvallend geweest. De winstmarge voor Volkswagen’s personenauto’s is in het tweede kwartaal gedaald naar slechts 0,9%, vergeleken met 4% in het eerste kwartaal. Ter vergelijking, Renault en Stellantis, belangrijke Europese concurrenten, rapporteerden marges van respectievelijk 8,1% en 10% voor de eerste helft van het jaar.

Deze krimpende marges hebben zorgen gewekt over de capaciteit van Volkswagen om concurrerend te blijven, vooral nu Chinese fabrikanten hun aanwezigheid op de Europese markt vergroten. De Europese autoverkoopmarkt is sinds vóór de pandemie met 13%, ongeveer twee miljoen voertuigen, gekrompen, wat de druk op fabrikanten om hun marktaandeel te behouden verder verhoogt, zoals CFO Antlitz opmerkte.

DZ Bank-analist Michael Punzet verwacht dat Volkswagen zijn jaarlijkse margedoelstelling zal bijstellen wanneer het zijn resultaten voor het derde kwartaal bekendmaakt. Het doel was al in juli aangepast naar 6,5-7,0% vanwege zorgen over een mogelijk fabrieksluiting in Brussel, wat invloed heeft op het luxe merk Audi.

Aanpassen aan een krimpend markt

Naarmate de vraag naar voertuigen afneemt, verschuift de focus naar het beheersen van de productiekosten. Jefferies-analist Philippe Houchois merkte op: “Het idee om door groei uit het probleem te komen is niet langer haalbaar. Bedrijven verliezen marktaandeel en aanpassingen zijn noodzakelijk.” Antlitz benadrukte dat het VW-merk, dat verantwoordelijk was voor meer dan de helft van de productie van de groep vorig jaar, meer uitgeeft dan het verdient. Hij waarschuwde dat deze trend niet kan doorgaan als het bedrijf succes wil hebben.

De kasstroom van Volkswagen uit de autobezit is in de eerste helft van 2024 negatief geworden, met een tekort van 100 miljoen euro vergeleken met een positieve kasstroom van 2,5 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar.

Financiële druk en concurrentiedruk

De winst van Volkswagen uit China, de grootste markt van het bedrijf, is de afgelopen tien jaar bijna gehalveerd, tot 2,6 miljard euro in 2023. Er wordt verwacht dat dit licht zal stijgen tot ongeveer 3 miljard euro tegen 2030. De situatie wordt verder bemoeilijkt door hoge energie- en arbeidskosten in Duitsland, die tot de hoogste in Europa behoren en de druk op het bedrijf verhogen. Citi-analisten hebben benadrukt dat “de toenemende concurrentie van lagekostenconcurrenten, stijgende energieprijzen en hoge arbeidskosten een moeilijke vooruitzichten schetsen voor Europese massamarktmerken.”

Terwijl Volkswagen worstelt met deze complexe uitdagingen, zal de weg vooruit strategische aanpassingen en aanzienlijke kostenbeheersing vereisen om concurrerend te blijven in een snel veranderend automotive landschap.