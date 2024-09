13 gewonden bij bomaanval op politiebus in Zuid-Waziristan

Een op afstand bediende bom is maandag tot ontploffing gebracht nabij een politiebus in Wana Rustam Bazar in Zuid-Waziristan, waarbij 13 mensen gewond raakten, waaronder zes politieagenten en zeven burgers.

De aanval vond plaats op Kir Kot Road, een locatie waar de politie beveiliging verleende voor een lopende anti-polio campagne, aldus een ziekenhuisfunctionaris die met Geo News sprak.

Politiefunctionarissen bevestigden dat ze snel ter plaatse waren nadat de explosie was gemeld. Reddingsploegen arriveerden snel en vervoerden de gewonden naar het District Headquarters Hospital Wana. Een van de zwaargewonden werd vervolgens naar Dera Ismail Khan overgebracht voor geavanceerde medische zorg.

Medisch Directeur Hamad Mahmood meldde dat het ziekenhuis zowel burgers als politieagenten onder de gewonden ontving. De aanval was specifiek gericht op een van de twee politievoertuigen die waren toegewezen om de polio-werkers in het gebied te beschermen.

De politie heeft de regio afgesloten voor het publiek en een onderzoek naar het voorval is gaande om de verantwoordelijken te identificeren en te arresteren, meldde Geo News.

Districtsgezondheidsfunctionaris Inayat Rahman merkte op dat de anti-polio campagne in het district vandaag is begonnen, met als doel ongeveer 70.000 kinderen van vijf jaar en ouder te vaccineren. Om de veiligheid van 297 polio-teams die betrokken zijn bij de campagne te waarborgen, zijn 480 politieagenten door het district verspreid ingezet.

De aanval onderstreept de voortdurende risico’s waarmee zowel de beveiligingsdiensten als de polio-werkers in de noordwestelijke regio’s van Pakistan worden geconfronteerd, die bekend staan om hun volatiliteit en beveiligingsuitdagingen.

Dit voorval benadrukt de voortdurende gevaren waarmee polio-teams en beveiligingspersoneel in conflictgevoelige gebieden worden geconfronteerd. Gedurende het afgelopen decennium zijn er talrijke aanvallen op polio-werkers gerapporteerd, wat bijdraagt aan een klimaat van angst onder degenen die betrokken zijn bij de vaccinatie-inspanningen, aldus Geo News.

Eerder dit jaar resulteerden afzonderlijke aanvallen in de districten Tank en Dera Ismail Khan ook in verwondingen bij politieagenten die op polio-dienst waren, wat de voortdurende bedreigingen in deze gebieden benadrukt.

