Alarm in Japan: Duizenden geëvacueerd bij dreigende storm

Bewoners in delen van Japan moeten evacueren en sommige huizen hebben geen stroom meer nu de tyfoon Ampil de kust bij Tokio nadert. Volgens het Joint Typhoon Warning Center (JTWC) is de storm, die 121 zeemijlen ten zuidoosten van Yokosuka, Greater Tokyo, ligt, toegenomen tot de sterkte van een categorie 4 orkaan, met windsnelheden tot 212 kilometer per uur (131 mph) terwijl hij met 18 km/u naar het noorden beweegt. Tyfoon Ampil heeft de afgelopen twee dagen snel aan kracht gewonnen, deels door over zeer warm water te bewegen, waardoor het vocht in de lucht is toegenomen en de tyfoon is aangewakkerd. Er wordt verwacht dat de storm de komende 12 uur zal blijven intensiveren en mogelijk zijn hoogtepunt zal bereiken wanneer hij Japan nadert. Ter voorbereiding op de komst van de tyfoon hebben de autoriteiten van de kuststad Isumi evacuatieberichten uitgegeven aan bijna 17.000 huishoudens, waarbij vooral kwetsbare bewoners zoals ouderen en mensen met een handicap werden opgeroepen om zich in veiligheid te brengen. Er wordt voorspeld dat de storm het gebied vrijdag laat zal treffen en harde wind en zware regen zal brengen. Een soortgelijk bericht werd ook uitgegeven in de stad Yokohama, ten zuiden van Tokio, waarbij de autoriteiten waarschuwden dat alle inwoners voorbereid moesten zijn om te evacueren. Vrijdagochtend, toen de regen en wind in de kustgebieden toenamen, hadden meer dan duizend huishoudens volgens elektriciteitsbedrijf TEPCO geen stroom meer. Als reactie op de storm schrappen spoorwegen en luchtvaartmaatschappijen diensten tijdens het zomerse hoogseizoen. Twee grote luchtvaartmaatschappijen, Japan Airlines en All Nippon Airways, hebben ongeveer 500 vluchten geannuleerd naar de luchthavens Haneda en Narita in de hoofdstad, meldde NHK. Het Japanse spoornetwerk heeft ook te maken met verstoringen als gevolg van de tyfoon Ampil. Zes bullet train lijnen hebben de diensten opgeschort of waarschuwen voor aanzienlijke vertragingen, waaronder de Tokaido lijn, een belangrijke route tussen Tokio en Osaka. Meteorologische ambtenaren waarschuwen voor zware weersomstandigheden in het noorden en oosten van Japan, waaronder harde wind, ruwe zee, zware regen en mogelijke overstromingen en aardverschuivingen. De autoriteiten dringen er bij het publiek op aan om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en voorbereid te zijn op de gevolgen van de storm. Volgens het Japanse Meteorologische Agentschap wordt verwacht dat het centrum van de storm iets uit de kust zal blijven terwijl hij naar het noordoosten draait en van Japan wegtrekt. Als het voor de kust blijft en alleen de kust raakt, kan het een lichtere impact hebben op Japan en regen en wind brengen naar sommige gebieden, waaronder Tokio. Het kan echter een veel sterker effect hebben als de richting verandert en het centrum dichter bij de kust komt of zelfs aan land komt. De storm zal naar verwachting afzwakken tegen zaterdagochtend lokale tijd en afzwakken als hij in het weekend naar koelere wateren trekt. (MET INPUT VAN ANI)