Australian Defence Force Academy verbiedt Chinese academische bezoeken aan campus

Te midden van de toenemende militaire spanningen met China heeft de University of New South Wales (UNSW) Canberra beperkingen opgelegd aan onderzoekssamenwerkingen met China, waaronder het stopzetten van bezoeken van Chinese academici aan haar campus in Canberra. Dat meldt ABC News.

Volgens een interne communicatie tussen de academische afdelingen van UNSW Canberra, geeft het aan dat de universiteit geen projecten meer zal leiden waarbij Chinese universiteiten betrokken zijn.

Verschillende postdoctorale programma’s bij UNSW Canberra zijn geassocieerd met de Australian Defence Force (ADF), zoals de Master of Explosive Ordnance, die deel uitmaakt van de training voor personeel bij de nieuwe Guided Weapons and Explosive Ordnance (GWEO) Enterprise van Australië.

Daarnaast heeft UNSW Canberra haar personeel ook laten weten dat het geen gezamenlijk onderzoek zal ondersteunen waarbij Chinese universitaire partners betrokken zijn. UNSW Sydney wordt echter niet beïnvloed door deze beleidswijziging, meldt ABC News.

Maar ondanks deze beperkingen blijft UNSW Canberra lucratieve PhD-beurzen aanbieden aan de Dongguan University in Guangdong.

Intussen heeft UNSW sinds de jaren 80 onderwijs verzorgd voor officieren en adelborsten op de Australian Defence Force Academy (ADFA) in Canberra en postdoctorale programma’s aangeboden voor burgers van Defensie en andere studenten. Voorheen kwam een ​​aanzienlijk aantal internationale studenten aan UNSW Canberra uit China.