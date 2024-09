Bekijk: Tyfoon-getroffen brug in Vietnam instort, voertuigen vallen in rivier

De autoriteiten in Vietnam hebben bevestigd dat 13 mensen vermist worden na de instorting van een belangrijke brug, hoewel vice-premier Ho Duc Phoc heeft aangegeven dat het nog onduidelijk is of er slachtoffers zijn gevallen. Reddingsoperaties zijn aan de gang, waarbij een deel van de brug nog rechtop staat. De inspanningen zijn gericht op de bouw van een pontonbrug om de toegang tot het getroffen gebied te herstellen.

De verwoestende impact van Tyfoon Yagi

De instorting van de brug is slechts een van de vele uitdagingen waarmee Vietnam wordt geconfronteerd terwijl het zich blijft herstellen van Tyfoon Yagi, de krachtigste storm die de regio in decennia heeft getroffen. De tyfoon landde op zaterdag, met ernstige overstromingen en aardverschuivingen die hebben geleid tot minstens 64 doden in de noordelijke provincies. De verwoestingen zijn wijdverspreid, met aanzienlijke schade in de regio.

Waarschuwing – verontrustende beelden

Aardverschuiving veegt passagiersbus weg

Naast de bruginstorting heeft een aardverschuiving in de provincie Cao Bang een passagiersbus met 20 mensen weggeslagen. Reddingsinspanningen worden verder bemoeilijkt door geblokkeerde wegen en aanhoudende zware regenval, wat de inspanningen van de noodteams belemmert.

Reactie van de regering en noodhulp

Als reactie op de ramp heeft premier Pham Minh Chinh noodhulppakketten aangekondigd en het leger opgedragen om prioriteit te geven aan reddings- en hersteloperaties. De tyfoon heeft ook industriële activiteiten in het noorden van Vietnam ernstig verstoord. Veel fabrieken hebben te maken gehad met stroomstoringen en aanzienlijke schade, met name in de industriële zones van Haiphong, een stad met twee miljoen inwoners, die bijzonder zwaar zijn getroffen. Daken zijn van fabrieken gescheurd en arbeiders worstelen om apparatuur te redden uit overstroomde productiefaciliteiten. Vooral de fabrieken van het Zuid-Koreaanse conglomeraat LG Electronics in Haiphong hebben aanzienlijke schade opgelopen, hoewel er geen slachtoffers onder de medewerkers zijn gemeld.

Stroom- en telecommunicatieonderbrekingen

De storm heeft geleid tot wijdverspreide stroomuitval, waardoor meer dan 5,7 miljoen klanten zonder elektriciteit zitten. Tegen maandag was meer dan 75% van de stroom hersteld. Telecommunicatiediensten zijn ook verstoord, met veel gebieden die onderbrekingen ervaren.

Waarschuwingen voor voortgaande risico’s

Het Vietnamese meteorologische bureau heeft waarschuwingen uitgevaardigd over de voortdurende risico’s van overstromingen en aardverschuivingen. De neerslag in de noordelijke regio’s is aanzienlijk geweest, variërend van 208 tot 433 millimeter in de afgelopen 48 uur. De situatie blijft vloeibaar, en er zijn voortdurende inspanningen nodig om de lopende crisis aan te pakken en de getroffen gemeenschappen te ondersteunen.