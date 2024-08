BNM lanceert bewustwordingscampagne in Europa en VS voor onafhankelijkheid van Balochistan

De Nederlandse en Amerikaanse afdelingen van de Baloch National Movement (BNM) organiseerden donderdag een bewustwordingscampagne in verschillende steden, waaronder Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Eindhoven.

De campagne was gericht op het vergroten van het wereldwijde bewustzijn over de geschiedenis van Balochistan en de voortdurende strijd voor onafhankelijkheid van Pakistan, aldus een verklaring van de BNM.

De campagne vestigde de aandacht op 11 augustus, de dag waarop Balochistan onafhankelijk werd van de Britse overheersing en zichzelf uitriep tot een onafhankelijke natie, los van Pakistan.

Tijdens de campagne deelden BNM-leden pamfletten uit over de strijd van Balochistan, met speciale aandacht voor maart 1948, toen Pakistan de regio met geweld bezette.

Sindsdien heeft de Baloch-gemeenschap te maken gehad met ernstige wreedheden, waaronder gedwongen verdwijningen, buitengerechtelijke executies, geweld tegen vrouwen en kinderen, plunderingen en het dumpen van duizenden verminkte lichamen, meldde de BNM-verklaring.

In het pamflet worden burgers uit de hele wereld opgeroepen om zich uit te spreken tegen de bezetting door Pakistan en de genocide op het Baloch volk, waarbij wordt benadrukt dat internationale solidariteit de mensen van Balochistan kan inspireren en kan bijdragen aan gerechtigheid en bescherming van de mensenrechten.

Eerder organiseerde de Britse afdeling van BNM een bijeenkomst op Trafalgar Square in Londen, waar de wreedheden werden veroordeeld die de Pakistaanse veiligheidstroepen hebben begaan tegen vreedzame demonstranten tijdens de Baloch National Gathering in Gwadar, Mastung en Nushki.

Honderden deelnemers, waaronder leden van de Baloch en Sindhi diaspora, namen deel aan het protest.

De demonstratie richtte zich op de gedwongen verdwijningen van medewerkers van de Baloch Youth Council (BYC) en de voortdurende wegblokkades door Pakistaanse veiligheidstroepen om het verzet te onderdrukken.

De demonstranten eisten een einde aan de belegering van Gwadar en gerechtigheid voor de slachtoffers van het door de staat gesteunde terrorisme.

De organisatoren veroordeelden de ontoelaatbare acties van de Pakistaanse veiligheidstroepen tegen onschuldige mensen in Gwadar, Mastung en Nushki.

