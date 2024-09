Colt Gray, de schoolschutter uit Georgia, weergegeven op een jaarboekfoto; familie beweert dat hij door volwassenen in de steek is gelaten

De 14-jarige verdachte in de recente schoolschietpartij in Georgia, Colt Gray, is publiekelijk geïdentificeerd met de release van een foto uit 2022, waarop hij te zien is in een rood Georgia Bulldogs T-shirt. De afbeelding, die Gray toont toen hij ongeveer 12 of 13 jaar oud was, werd gedeeld door nieuwsmedia na de tragische gebeurtenissen op Apalachee High School in Winder.

De 14-jarige verdachte in de recente schoolschietpartij in Georgia, Colt Gray, is publiekelijk geïdentificeerd met de release van een foto uit 2022, waarop hij te zien is in een rood Georgia Bulldogs T-shirt. De afbeelding, die Gray toont toen hij ongeveer 12 of 13 jaar oud was, werd gedeeld door nieuwsmedia na de tragische gebeurtenissen op Apalachee High School in Winder.

Gray, die nu wordt geconfronteerd met zware aanklachten, zou op 4 september in de school hebben geschoten, wat resulteerde in de dood van twee studenten en twee leraren. Hij werd kort na de schietpartij door de autoriteiten gearresteerd. De tiener is aangeklaagd voor vier gevallen van moord van de eerste graad in verband met de ramp.

Volgens rapporten sprak Grays tante, Annie Brown, over de problemen van haar neef en zei dat hij “om hulp had gesmeekt bij iedereen om hem heen”. Ze suggereerde dat de tiener leed aan niet gespecificeerde geestelijke gezondheidsproblemen en bekritiseerde de volwassenen in zijn leven omdat ze zijn behoeften niet hadden aangepakt. “De volwassenen om hem heen hebben hem in de steek gelaten,” vertelde Brown aan de Washington Post.

Ter verdediging van haar neef plaatste Brown een bericht op Facebook, waarin ze mensen aanspoorde om begripvol te zijn: “Controleer jezelf voordat je over een kind praat dat nooit om de rotzooi vroeg die hij dagelijks zag.” Een familielid uitte ook steun en zei: “Colt heeft nooit gevraagd om wat hij heeft doorgemaakt – ik ben 1000000% achter je.”

Gray was eerder ingeschreven op Haymon-Morris Middle School in Barrow County en begon op 1 augustus met zijn negende klas aan Apalachee High School. De FBI meldde dat Gray in mei 2023 het onderwerp was van een onderzoek naar bedreigingen met betrekking tot schoolschietpartijen.

(Dit is een lopend verhaal)