De Japanse premier Kishida vraagt opheldering van China na steekpartij met schooljongen

Kishida zei: "We eisen met klem dat de Chinese kant de feiten van de zaak uitlegt. Aangezien de misdaad al meer dan een dag geleden plaatsvond, hebben we hen geïnstrueerd om zo snel mogelijk een verklaring te geven."

Volgens een rapport van CNN heeft de Japanse premier Fumio Kishida om een uitleg van Peking gevraagd nadat een 10-jarige Japanse jongen op weg naar school in het Chinese Shenzhen werd neergestoken. In de afgelopen maanden zijn Japanse kinderen in China dodelijk gestoken.

Tijdens een gesprek met journalisten noemde de Japanse premier Fumio Kishida de aanval een “verachtelijke misdaad en een ernstige en ernstige zaak,” en drong er bij China op aan om de Japanse burgers in het land te beschermen.

Kishida zei: “We eisen met klem dat de Chinese kant de feiten van de zaak uitlegt. Aangezien de misdaad al meer dan een dag geleden plaatsvond, hebben we hen geïnstrueerd om zo snel mogelijk een verklaring te geven.”

“Zo’n incident mag nooit meer gebeuren. We hebben de Chinese kant met klem verzocht om de veiligheid van de Japanse burgers te waarborgen,” voegde hij eraan toe.

Tijdens een reguliere persconferentie op donderdag sprak het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zijn “spijt en hartzeer” uit over wat het een “ongelukkig incident” noemde, en betuigde zijn medeleven aan de familie van de jongen.

Lin Jian, een woordvoerder van het ministerie, zei dat de zaak onderzocht wordt en noemde het een “geïsoleerd incident.” “Vergelijkbare gevallen kunnen in elk land voorkomen,” zei Lin. “China heeft altijd, en zal blijven, effectieve maatregelen nemen om de veiligheid van alle buitenlandse onderdanen in China te waarborgen.”

De Chinese autoriteiten noemden geen motief voor de aanval van woensdag. Maar nationalisme, xenofobie en anti-Japanse sentimenten nemen toe in het land, vaak aangewakkerd door staatsmedia.

Volgens het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken werd de jongen, wiens vader Japans en moeder Chinees is, woensdagmorgen ongeveer 200 meter van de schoolpoort in de zuidelijke stad Shenzhen neergestoken. Hij raakte gewond aan zijn buik en overleed vroeg op donderdag, aldus de Japanse regering, onder verwijzing naar Kyodo News.

Verder verklaarde de politie van Shenzhen dat een 44-jarige verdachte ter plaatse werd gearresteerd en in hechtenis is genomen. De man was werkloos en was eerder twee keer vastgehouden op verdenking van het beschadigen van openbare telecommunicatiefaciliteiten en het verstoren van de openbare orde, meldde de staatsmedia in Shenzhen vrijdag, onder verwijzing naar de politie.

In juni verwondde een Chinese man een Japanse vrouw en haar kind bij een steekpartij voor een schoolbus in Suzhou, in het oosten van China. Een Chinese busbegeleider die probeerde in te grijpen overleed later aan haar verwondingen.

Na die aanval vroeg het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan Japanse scholen in China om hun veiligheidsmaatregelen te herzien, vertelde de Japanse minister van Buitenlandse Zaken, Yoko Kamikawa, donderdag aan journalisten.

Publieke aanvallen op buitenlanders waren zeldzaam in China, maar een reeks geruchtmakende steekpartijen heeft de laatste maanden zorgen gewekt.

Twee weken voordat de Japanse moeder en haar kind in Suzhou werden aangevallen, werden vier Amerikaanse universiteitsdocenten neergestoken door een Chinese man in een openbaar park in Jilin, in het noordoosten van het land, nadat hij een van hen had aangestoten, aldus de Chinese politie.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken beschreef beide aanvallen als “geïsoleerde incidenten” en gaf geen verdere informatie over de motieven.

(Behalve de kop is dit verhaal niet bewerkt door de Newsx-redactie en is het gepubliceerd van een gesyndiceerde bron.)