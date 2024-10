De Amerikaanse verkiezingen staan voor de deur. Wederom gaan de twee grote partijen van het land de strijd met elkaar aan om de ultieme macht te veroveren. Dit artikel zal ingaan op de overtuigingen, prominente leiders en de geschiedenis van de twee belangrijkste partijen van de Verenigde Staten van Amerika: de Democraten en de Republikeinen.

Algemene Onderscheid Primair wordt aangenomen dat Democraten worden gezien als de liberalen en Republikeinen als de conservatieven. Democraten geloven in een grotere betrokkenheid van de overheid bij het vormgeven van economische beleid, het steunen van regelgeving en sociale welzijnsprogramma’s. Daarentegen geloven Republikeinen dat er weinig overheidsinterventie nodig is voor het economische welzijn. Dit tegengestelde standpunt wordt bepaald door hun standpunt over belastingbeleid. Democraten pleiten voor een progressieve belasting om de uitgebreide rol van de overheid te financieren. Ondertussen steunen Republikeinen lagere belastingen voor iedereen.

Republikeinen geloven in maximale budgetten voor het leger. Ze streven agressief naar nationale veiligheidsbelangen, zelfs tot het punt dat ze bereid zijn om unilateraal op te treden; Democraten daarentegen geloven in multilateralisme. Op sociale kwesties streven Democraten naar meer vrijheid dan Republikeinen, die geloven in het volgen van een traditionele weg en overheidsinterventie in dergelijke situaties steunen.

Wat betreft geografische dominantie, heersen Democraten over de grote steden, terwijl de Republikeinen populair zijn in de landelijke gebieden.

Overtuigingen van de Politieke Partijen Democraten

Democraten staan bekend als de liberalen die geloven in progressieve beleidsmaatregelen. Ze geloven in sociale en economische gelijkheid, waarbij ze de grotere interventie van de overheid in de economie bevorderen, maar zich verzetten tegen de betrokkenheid van particuliere niet-economische activiteiten van de burgers. Democraten strijden voor de burgerlijke en basisrechten van minderheden en pleiten voor de veiligheid van individuen. Sociale welzijnsprogramma’s worden gesteund door de Democraten, waaronder Medicaid en voedselbonnen. Om dergelijke welzijnsprogramma’s te financieren, pleiten Democraten voor een progressieve belasting. Bovendien geloven Democraten in milieubescherming, verzetten ze zich tegen vuurwapengeweld, pleiten ze voor liberale immigratiewetten en arbeidsrechten.

Republikeinen

Hoewel de oprichters van de Republikeinse Partij het recht van staten en gebieden om slavernij toe te staan verwierpen, pleit de moderne partij over het algemeen voor de rechten van de staten boven de federale autoriteit in de meeste gevallen, en verzet zich tegen federale betrokkenheid op gebieden die traditioneel door staten en lokale overheden worden beheerd, zoals politie en onderwijs. Net als de Democratische Partij is de Republikeinse Partij sterk gedecentraliseerd, wat resulteert in diverse standpunten over bepaalde kwesties. Echter, op nationaal niveau is ze ideologisch meer verenigd dan de Democratische Partij.

Republikeinen pleiten voor verlaagde belastingen als een middel om de economie te stimuleren met individuele economische vrijheid. Ze zijn tegen uitgebreide regulering van de economie door de overheid, door de overheid gefinancierde sociale programma’s en beleidsmaatregelen die gericht zijn op het versterken van de rechten van werknemers. Veel Republikeinen, hoewel niet allemaal, steunen een grotere overheidsregulering van de privé-leven van burgers in bepaalde gebieden, zoals abortus. Echter, de meeste Republikeinen verzetten zich ook krachtig tegen wetgeving voor wapenbeheersing. Republikeinen zijn over het algemeen meer geneigd dan Democraten om georganiseerde gebeden in openbare scholen te ondersteunen en zich te verzetten tegen de wettelijke erkenning van gelijke rechten voor homoseksuelen en lesbiennes.

Kleurcodes van de Partij Traditioneel wordt in Groot-Brittannië de blauwe kleur gebruikt voor de Conservatieven en de rode kleur voor de Republikeinen. De praktijk van het gebruik van kleuren om politieke partijen te vertegenwoordigen, werd populair door tv-nieuwsuitzendingen die kleurgecodeerde kaarten gebruikten tijdens presidentsverkiezingen. Er was echter geen standaardisatie, aangezien verschillende media verschillende kleurenschema’s gebruikten.

Tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2000, en het langdurige proces om de winnaar te bepalen, kregen grote nieuwsmedia rood voor de Republikeinen en blauw voor de Democraten. Deze kleurassociaties zijn sindsdien blijvend geworden. De kleurcodering die we vandaag de dag herkennen, werd vastgesteld tijdens de verkiezingen van 2000, vooral nadat The New York Times en USA Today hun eerste full-color verkiezingskaarten uitbrachten. Volgens senior grafisch redacteur Archie Tse koos de Times rood voor de Republikeinen omdat “rood begint met ‘r’, en Republikein begint met ‘r’,” waardoor het een natuurlijkere fit leek. De verkiezingen, die doorgingen tot half december, verstevigden de associatie van Democraten met blauw en Republikeinen met rood—markeringen die waarschijnlijk voor de komende tijd zullen aanhouden.

Prominente Figuren Democraten

Prominente Democratische presidenten zijn onder andere Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson en Barack Obama. Franklin D. Roosevelt (FDR) is opmerkelijk niet alleen als een Democratische figuur, maar ook als de langstzittende president in de Amerikaanse geschiedenis, die vier termijnen in functie was van 4 maart 1933 tot 12 april 1945, in totaal 12 jaar. Zijn leiderschap tijdens de Grote Depressie en de Tweede Wereldoorlog had een blijvende impact op het land, en zijn verlengde ambtstermijn leidde tot de aanneming van het 22e Amendement, dat de presidenten beperkt tot twee termijnen.

In 2016 maakte Hillary Clinton geschiedenis als de eerste vrouw die de presidentsnommer van een grote Amerikaanse partij veiligstelde, hoewel ze de verkiezingen verloor. Shirley Chisholm werd in 1968 de eerste Afro-Amerikaanse vrouw die in het Congres werd gekozen, en in 2007 werd Nancy Pelosi de eerste vrouwelijke spreker van het Huis.

Totaal aantal Democratische presidenten: 16

Langstzittende: Franklin D. Roosevelt (FDR) was 12 jaar president, van 4 maart 1933 tot 12 april 1945. Hij is de enige Amerikaanse president die meer dan twee termijnen heeft gediend, en hij leidde het land tijdens de Grote Depressie en de Tweede Wereldoorlog.

Republikeinen

Prominente Republikeinse presidenten zijn onder andere Theodore Roosevelt, Dwight D. Eisenhower, Ronald Reagan en George W. Bush. Terwijl veel Republikeinse presidenten twee termijnen hebben voltooid, heeft geen enkele de achtjarige limiet overschreden die door het precedent van George Washington is vastgesteld en later is vastgelegd in het 22e Amendement. Eisenhower, een held uit de Tweede Wereldoorlog, diende van 1953 tot 1961 en leidde de natie door een tijd van naoorlogse welvaart en verhoogde Koude Oorlog spanningen.

Totaal aantal Republikeinse presidenten: 19

Langstzittende: Dwight D. Eisenhower diende twee volle termijnen van 20 januari 1953 tot 20 januari 1961. Echter, geen enkele Republikeinse president heeft langer gediend dan de standaard twee termijnen van 8 jaar.

Langstzittende Amerikaanse president ooit De langstzittende Amerikaanse president in de geschiedenis is Franklin D. Roosevelt, die 12 jaar in functie was, een ongeëvenaarde ambtstermijn in de geschiedenis van de natie. Hoewel de Democratische en Republikeinse partijen voornamelijk de presidentschap hebben gedomineerd, bevatte de vroege Amerikaanse geschiedenis leiders van verschillende nu niet meer bestaande partijen.

De Amerikaanse verkiezingen zullen plaatsvinden op 5 november en de resultaten worden op 6 november bekendgemaakt. Dit jaar heeft Kamala Harris namens de Democraten deelgenomen en Donald Trump zal de Republikeinen vertegenwoordigen.