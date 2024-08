Donald Trump Staat Achter Kogelvrij Glas Sinds de Schietpartij

Donald Trump hield zijn eerste buitenbijeenkomst sinds hij een moordaanslag overleefde, waarbij hij tijdens een evenement in North Carolina op woensdag zijn opkomende Democratische rivaal, Kamala Harris, aanviel. Sprekend achter kogelvrij glas in een luchtvaartmuseum, noemde de 78-jarige Trump Harris “de meest radicale linkse persoon” die ooit voor het presidentschap heeft gestreden, en waarschuwde dat als zij in november wint, “miljoenen banen van de ene op de andere dag zullen verdwijnen.”

Hij beweerde verder dat een overwinning voor Harris tot een wereldwijd conflict zou kunnen leiden en zei: “Als kameraad Kamala deze november wint, is de Derde Wereldoorlog vrijwel gegarandeerd.”

De bijeenkomst, die plaatsvond voor vintage oorlogsvliegtuigen, was ook een kans voor Trump om zijn dominantie in het organiseren van grootschalige evenementen opnieuw te bevestigen, aangezien Harris sinds ze Joe Biden verving als de top van de Democratische lijst, aanzienlijke menigten heeft getrokken. Het was Trumps eerste grote buitenbijeenkomst sinds hij een maand eerder licht gewond raakte bij een moordaanslag tijdens een bijeenkomst in Butler, Pennsylvania, waar een aanwezige werd gedood voordat de schutter door een sluipschutter van de geheime dienst werd neergeschoten.

Ondanks aanbevelingen van de geheime dienst om evenementen in meer gecontroleerde binnenomgevingen te houden, blijft Trump bijeenkomsten houden, waaronder ongeveer een dozijn binnenbijeenkomsten. Op woensdag spraken zowel Trump als zijn vice-presidentskandidaat, J.D. Vance, achter een kogelvrij scherm tegen de menigte in Asheboro. Op een bepaald moment stapte Trump van het podium af om een aanwezige met een medisch probleem te helpen, waarmee hij zijn verbinding met de menigte benadrukte.

Menigten zijn altijd centraal geweest in Trumps politieke imago, waarbij hij zichzelf neerzet als een populistische leider. Gedurende zijn presidentschap hield hij consequent grote bijeenkomsten, zelfs in de aanloop naar de verkiezingen, waarbij hij deze gebruikte om kracht uit te stralen en zijn aanpak te contrasteren met Biden’s meer ingetogen campagne.

Trumps strategie kreeg echter een tegenslag op 21 juli toen Biden onverwacht uit de race stapte en Harris steunde, wat leidde tot een golf van steun voor haar. Harris’ vermogen om grote menigten te trekken, vaak meer dan 10.000 mensen, heeft een duidelijke verschuiving in momentum laten zien. Haar recente bijeenkomsten, waaronder een in Milwaukee, hebben aanzienlijke aandacht getrokken, met menigten die de menigten evenaren of overtreffen waarop Trump had gerekend als een belangrijk element van zijn campagne.

North Carolina, een cruciale swingstaat in de komende verkiezingen op 5 november, is een van de belangrijkste slagvelden waar de race hevig wordt betwist. De uitslag van de verkiezingen zal worden bepaald door het kiescollege, waarbij kandidaten zich concentreren op de handvol staten waar de race het meest competitief is.