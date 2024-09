Elon Musks X wordt geconfronteerd met een verbod in Brazilië na een uitspraak van het Hooggerechtshof

Het Hooggerechtshof van Brazilië heeft unaniem gestemd om het verbod op Elon Musk’s social media platform X te handhaven, volgens een rapport van Al Jazeera. Het verbod, dat zaterdag van kracht werd, werd oorspronkelijk opgelegd door rechter Alexandre de Moraes nadat Musk’s bedrijf er niet in was geslaagd om binnen de door de rechtbank vastgestelde […]

Het Hooggerechtshof van Brazilië heeft unaniem gestemd om het verbod op Elon Musk’s social media platform X te handhaven, volgens een rapport van Al Jazeera. Het verbod, dat zaterdag van kracht werd, werd oorspronkelijk opgelegd door rechter Alexandre de Moraes nadat Musk’s bedrijf er niet in was geslaagd om binnen de door de rechtbank vastgestelde termijn een wettelijke vertegenwoordiger in Brazilië aan te stellen.

Op maandag werden vijf rechters gevraagd om de beslissing om X in het land te verbieden te herzien. “Het is niet mogelijk voor een bedrijf om binnen het grondgebied van een natie te opereren terwijl het probeert zijn eigen regels op te leggen,” zei rechter Flavio Dino, die samen met rechter Cristiano Zanin Moraes’ beslissing steunde. Dino voegde eraan toe: “Een partij die opzettelijk weigert gerechtelijke bevelen na te leven, lijkt zichzelf boven de wet te stellen en riskeert daarmee een buitenstaander te worden.”

Rechters Carmen Lucia en Luiz Fux steunden Moraes ook, waardoor de beslissing unaniem werd, zoals gerapporteerd door Al Jazeera. Sommige rechters gaven echter aan dat de opschorting zou kunnen worden opgeheven als X zich aan eerdere gerechtelijke uitspraken houdt.

Het oorspronkelijke bevel van rechter Moraes, dat op vrijdag werd vrijgegeven, bestempelde Musk als een “buitenstaander” die “de massale verspreiding van desinformatie, haatzaaiende uitlatingen en aanvallen op de democratische rechtsstaat wil faciliteren, waardoor de vrije keuze van het electoraat wordt ondermijnd door toegang tot echte en nauwkeurige informatie te voorkomen.”

Het Hooggerechtshof heeft alle telecomproviders in Brazilië opgedragen om X af te sluiten. Het verbod blijft van kracht totdat X voldoet aan de bevelen van Moraes en openstaande boetes betaalt, die vorige week meer dan 3 miljoen USD bedroegen. Musk, die X (voorheen bekend als Twitter) in 2022 kocht, veroordeelde de maatregel als censuur. Op vrijdag beschreef hij X als de belangrijkste “bron van waarheid” in Brazilië en noemde hij Moraes een “dictator.”

Sinds hij X heeft overgenomen, heeft Elon Musk ingrijpende wijzigingen op het platform doorgevoerd, waaronder het verminderen van de teams voor inhoudsmoderatie. Hij heeft steeds meer rechts-extremistische inhoud en ongefundeerde beweringen op zijn persoonlijke feed gepromoot en kwam onlangs in botsing met de regering van het Verenigd Koninkrijk over anti-migrant en anti-moslim rellen. Musk heeft ook Donald Trump gesteund voor het Amerikaanse presidentschap en een eerbiedig interview met Trump afgenomen in augustus, terwijl de voormalige president campagne voert voor de verkiezingen in november.

Brazilië neemt een harde houding aan tegen X in zijn huidige vorm. Het verbod bedreigt een van de grootste markten van het bedrijf en komt op een moment dat Musk moeite heeft om advertentie-inkomsten te genereren. Brazilië, met een bevolking van ongeveer 215 miljoen, heeft naar schatting 40 miljoen X-gebruikers. Bedrijven en individuen die het platform via versleutelde verbindingen blijven gebruiken, kunnen boetes van maximaal 50.000 reais (9.000 USD) per dag krijgen.

De Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva sprak maandag zijn goedkeuring uit over de beslissing van het Hooggerechtshof en vertelde CNN Brasil dat hij “tevreden” was met de uitspraak en gelooft dat het een duidelijk signaal afgeeft.

Met input van ANI